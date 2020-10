Si chiamano PS5 e Xbox Series X i due nuovi feticci di tutti gli appassionati di videogiochi e hi-tech più in generale. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta delle prossime console di Sony e Microsoft, che andranno a definire la next-gen del gaming a partire dal prossimo mese. La quinta console domestica dell’ormai grande famiglia PlayStation debutterà infatti nei negozi italiani il 19 novembre 2020, mentre la sua diretta rivale arriverà un po’ prima, il 10.

Due filosofie diverse di intendere il videogioco di prossima generazione, quello dei due giganti dell’industria, con PS5 più legata ad un approccio tradizionale – per quanto al lancio sarà disponibile anche una versione della piattaforma solo digitale, ovvero sprovvista di disco fisico -, mentre Series X e la “sorellina” Series S – più economica e meno potente – saranno solo uno dei tanti mezzi per sfruttare l’Xbox Game Pass e i tanti titoli previsti nella line up della X verde. E se è vero che la data di uscita per entrambe si avvicina e che sono in molti trai giornalisti della stampa specializzata ad aver già messo le mani sulle due console, non dovrebbe stupire che negli ultimi giorni in rete stiano fioccando test, foto e video dal vivo dei device protagonisti della prossima Console War.

Anche oggi, come prevedibile, possiamo goderci degli scatti provenienti dal Giappone che mettono a confronto le dimensioni di PS5 e di Xbox Series X, con la presenza pure di un Nintendo Switch Lite, edizione solo portatile dell’ibrida della casa di Super Mario. Nelle immagini condivise via Twitter vediamo PlayStation 5 in versione con disco, per dimensioni di 39 x 10,4 x 26 centimetri (esclusa la base d’appoggio) e un peso pari a 4,5 chilogrammi. Di contro, Xbox Series X occuperà uno spazio di 15,1 x 15,1 x 30,1 centimetri per un peso di 4,44 chilogrammi. Voi quale preferite delle due? Avete già preordinato una console next-gen?