La nuova generazione secondo Sony è praticamente pronta a sbocciare. Il prossimo 19 novembre i giochi PS5 e la stessa console next-gen giapponese entreranno infatti nei negozi italiani e di conseguenza nelle case di tutti coloro intenzionati a compiere il salto, mandando in pensione la precedente PlayStation 4, attuale regina di vendite. La piattaforma sarà chiamata non solo a sedurre tutti i potenziali acquirenti là fuori, ma anche ad un serrato confronto con la rivale diretta firmata da Microsoft, quella Xbox Series X al debutto il 10 dello stesso mese.

E se è vero che PlayStation 5 “liscia” e quella in Digital Edition – dunque sprovvista di lettore ottico di dischi – sono andate immediatamente sold-out su Amazon, i listini del celebre sito di eCommerce permettono comunque di prenotare molti del giochi PS5 in uscita tra il lancio e i mesi successivi. Per altro a prezzi sì più elevati rispetto a quelli a cui ci ha abituato la current-gen, ma pure in linea con il mercato – o in alcuni casi leggermente inferiori. I titoli coinvolti sono una decina, e ora andiamo a scoprirli insieme.

Questa carrellata al ritmo di pre-order di apre prima di tutto con Marvel’s Spider-Man Miles Morales, proposti in vendita a 60,99 euro per la version e normale e a 80,99 euro per la Ultimate Edition, che include la remaster del primo capitolo della saga. Non manca naturalmente il remake di Demon’s Souls, prezzato a 80,99 euro, assieme alla Limited Edition dell’attesissimo Assassin’s Creed Valhalla – al costo di 71,16 euro. Tra i giochi PS5 di maggior richiamo su Amazon segnaliamo pure Gotham Knights a 74,99 euro, Sackboy A Big Adventure a 70,99 euro e Destruction All-Stars a 80,99 euro.

La colorata lista sul portale di Jeff Bezos prosegue con Far Cry 6 Limited Edition a 71,16 euro, lo stesso prezzo di quella dedicata a Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising. A chiudere, segnaliamo che è assente uno dei giochi PS5 di lancio più intriganti, vale a dire Godfall: possibile che la situazione vada ad assestarsi nel corso di ottobre in tempo per la release del 19 novembre.