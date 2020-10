Non sono pochi gli utenti Huawei che in questi anni, per svariate ragioni, hanno valutato l’ipotesi di disattivare la ricarica rapida a bordo di smartphone concepiti dal produttore asiatico. Nonostante lo sviluppo software e hardware sia costante sotto questo punto di vista, come avrete notato anche attraverso un nostro articolo a tema non molto tempo fa, bisogna dunque esaminare anche questo nuovo corso oggi 3 ottobre. Cerchiamo dunque di dare una spiegazione completa per dissuadere gli utenti.

Disattivazione della ricarica rapida su Huawei non consigliato

In sostanza, alcuni possessori di smartphone Huawei di recente hanno posto una domanda molto semplice all’assistenza, seppur di difficile comprensione per chi usa device del brand cinese nel quotidiano. C’è un modo per raggiungere un obiettivo del genere? La risposta ufficiale che ho avuto modo di raccogliere sui social chiarisce alcuni concetti importanti per i clienti:

“I dispositivi che supportano la ricarica rapida contengono un chip di carica intelligente che comunica con i caricabatterie tramite il protocollo Smart Charging Protocol (SCP) di Huawei. Questo protocollo regola la corrente e la tensione di carica secondo necessità, garantendo una carica più rapida ed efficiente ed evita inulti perdite di efficienza causate dalla trasformazione interna di tensione del telefono. In merito alla tua richiesta, sconsigliamo di non usufruire della ricarica rapida, quando supportata dal dispositivo“.

Morale della favola? Non avete alcun motivo per procedere e qualunque siano le vostre motivazioni, i contro saranno sempre di numero superiore rispetto ai pro. Fate dunque molta attenzione quando vi avventurate in procedure che a lungo termine potrebbero rivelarsi dannose per i vostri dispositivi, considerando il fatto che la ricarica rapida ha una ragion d’essere ben precisa. Avete mai provato a disattivarla? Riportateci pure la vostra esperienza qui di seguito.