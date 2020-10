Il periodo corrente non è di quelli buoni per Waze, che tuttavia non si dà per vinto. Come riportato da ‘repubblica.it‘, l’ultima novità introdotta viene incontro alla mobilità elettrica, tanto da aver indotto i map editor ad inserire oltre 5 mila stazioni di ricarica per le vetture elettriche in grado di allocare una o più colonnine. Volkswagen è sceso in campo in prima persona, sponsorizzando i punti di ricarica inclusi in Waze per dare maggiore visibilità alle apparecchiature elettriche. L’obiettivo è quello di incentivare gli automobilisti ad optare per vetture ecosostenibili, in modo da dare all’ambiente il rispetto che merita.

Effettuare la ricerca di una stazione di ricarica su Waze è piuttosto facile: nella barra di ricarica dell’applicazione non si dovrà fare altro che inserire l’emoji raffigurante una presa di corrente, così da trovare le relative colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. Il tool di navigazione individua nella Lombardia la regione d’Italia con il maggior numero di colonnine disponibili, accompagnata da Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio (le metropoli, invece, con più stazioni di ricarica elettrica sembrano essere Roma, Firenze, Genova e Bologna). L’integrazione delle stazioni di ricarica per le vetture elettriche ha richiesto ai map editor all’incirca tre mesi, gettando le basi di un progetto di cui molto si parlerà soprattutto in futuro, quando i veicoli elettrici aumenteranno di numero rispetto allo stato attuale.

Secondo una stima emersa dal report Energy&Strategy Group realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano (E&S), nel prossimo decennio le auto elettriche italiane ammonteranno a 7 milioni (pari al 30% delle immatricolazioni complessive). Se possedete una vettura elettrica e non aspettavate altro che un software di navigazione che vi segnalasse le colonnine di ricarica disponibili sul territorio italiano potete procedere a scaricare Waze, disponibile gratuitamente per iOS e Android.