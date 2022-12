Waze, la famosa app di navigazione più utilizzata, pare abbia deciso di collaborare con la casa automobilistica francese Renault per lanciare una nuova versione dedicata dell’app per le auto che hanno a bordo il sistema di infotainment Android Automotive. Infatti, l’app è ora disponibile, grazie all’integrazione di Google, per i seguenti modelli elettrici in Europa: Austral Hybrid e Megane E-Tech EV. In sostanza, è già possibile utilizzare Waze su Android Auto installandola come app direttamente dal proprio smartphone; in tal caso, la differenza sta nel fatto che adesso i conducenti Renault possono installare l’app direttamente nel sistema di infotainment e utilizzarla senza la necessità di usare un telefono.

Come ha spiegato Waze, quando guiderete avrete la possibilità di sperimentare viaggi più sicuri e veloci eliminando tutti quei fastidi e intoppi che sorgono nell’utilizzare necessariamente uno smartphone. Grazie a questa nuova esperienza, in aggiunta alle impostazioni, preferenze e luoghi salvati integrati nel display della propria auto, i conducenti Renault avranno sotto controllo tutto il percorso, la navigazione e gli avvisi in tempo reale di Waze, che saranno mostrati direttamente sul display dell’auto. Per poter accedere all’app, basterà scaricare Waze per OpenR link direttamente dal Google Play Store all’interno dell’auto Renault che lo supporta oppure dall’app dedicata My Renault. Fatto ciò, occorrerà realizzare un nuovo account Waze oppure sfruttarne uno già esistente per poter navigare.

Il più recente sistema multimediale di Renault supporta i sistemi CarPlay e Android Auto in modalità wireless e mostra diverse app pre-installate come Google Maps (per la navigazione) e Spotify (servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani), senza l’obbligo di dover connettere lo smartphone per l’utilizzo. Tuttavia, Waze pare voglia espandersi anche a bordo di altri veicoli e brand: infatti, l’obiettivo dell’applicazione gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili è quello di portare tale esperienza di guida su un numero elevato di utenti in tutto il mondo nel 2023.

