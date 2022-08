Come ben sappiamo, Waze rappresenta una delle principali app di navigazione (targate Google) preferite da milioni di utenti, ma ogni tanto anch’essa presenta alcuni problemini come, ad esempio, il blocco sia su Android Auto che su CarPlay quando si vuol cercare un nuovo itinerario. Tale problematica è stata resa nota tramite commenti di diversi utenti sul forum ufficiale dell’app. Precisamente, ci si trova dinanzi ad un bug che causa un grande ritardo su entrambi i sistemi di infotainment Android e iOS nell’istante in cui viene toccato il display. Questo rallentamento ha una durata così lunga da far risultare Waze bloccato. Addirittura, l’app andrebbe a “freezare” del tutto il sistema di CarPlay, a tal punto che si riavvierebbe una volta disattivata l’app.

Ora come ora, non si sa con precisione quale sia il principale bug di Waze che causerebbe il problema, visto che anche eseguendo gli ultimi aggiornamenti non si raggiunge la soluzione. Malgrado ciò, tutte le altre app di navigazione sembrano non recare alcun danno o problematica agli utenti. Ad esempio, Google Maps pare funzionare bene senza mostrare ritardi su Android Auto e CarPlay. Tra l’altro, questa app, lo scorso mese di luglio, ha annunciato importanti novità, come le vedute aree fotorealistiche di noti siti d’interesse, alcune nuove informazioni inerenti le piste ciclabili ed anche nuove opzioni per rendere più facili la connessione tra gli utenti e la loro sicurezza personale. Inoltre, la prima e la terza novità risultano già disponibili a livello mondiale sia per Android che per iOS.

Tuttavia, nel frattempo che il software verrà aggiornato superando l’intoppo, è stata inviata agli sviluppatori di Waze una segnalazione interna del problema. Intanto, non siamo a conoscenza se il team di Waze si sia già messo a lavoro per trovare una soluzione oppure se la società del colosso di Mountain View stia ancora capendo da cosa sia potuto scaturire il ritardo, che tra l’altro pare si stia anche ingrandendo.

