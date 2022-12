È stato annunciato l’aggiornamento di Waze su Android Auto: presto l’app di navigazione più utilizzata al mondo si potrà utilizzare in split-screen. Ad oggi, è possibile utilizzare Waze a bordo di Android Auto solo in misura limitata, in quanto la nuova interfaccia Coolwalk non è supportata e quindi non è possibile ancora utilizzare la nuova modalità split-screen. Questo potrebbe cambiare molto presto: alcuni utenti, in questi ultimi giorni, hanno confermato di aver ricevuto un piccolo suggerimento all’apertura dell’app di navigazione in Android Auto. Il messaggio apparso cita “Supporto della dashboard di Waze in arrivo“. Sebbene la funzione dashboard si chiami Apple CarPlay e non Android Auto, forse potrebbe indicare il supporto per la nuova interfaccia software Android, che in fin dei conti va ad abilitare una dashboard più ampia.

L’importante aggiornamento del design di Android Auto introduce alcune nuove funzionalità, come la visualizzazione a schermo diviso. Il sistema di infotainment di Google, infatti, sta ricevendo un update di un certo livello (relativo, appunto, al design) che viene testato da un numero sempre maggiore di persone. L’aggiornamento doveva fare il suo esordio già la scorsa estate, ma poi è stato più volte portato nel dimenticatoio. Adesso, invece, pare stia raggiungendo sempre più utenti. In modo principale, l’aggiornamento rende molto più facile la visualizzazione di uno schermo diviso. Tuttavia, non è ancora ben chiaro quando il nuovo design di Android Auto verrà davvero distribuito a tutti.

Inoltre, Waze non ha fornito una data specifica per l’arrivo del proprio upgrade. Dunque, dovremo essere pazienti ed aspettare. Per ora, non sono state fornite precise informazioni su quando Android Auto sfoggerà il suo nuovo design per tutti gli utenti, né tanto meno risulta evidente quando giungerà il nuovo aggiornamento di Waze con l’arrivo delle due novità che, insieme, permetteranno l’uso di Waze in split-screen.

