La linea degli iPhone 12 si comporrà di quattro modelli, come mai successo nella storia della mela morsicata. Ogni telefono verrà reso disponibile in vari tagli di memoria, coprendo una gamma di prezzi più ampia. Il cartellino di iPhone 12 Mini dovrebbe partire da 649 dollari (con schermo da 5.4 pollici e costo fino a 799 dollari), fino ad una spesa massima di 1399 dollari richiesti per iPhone 12 Pro Max.

Come riportato da ‘gsmarena.com‘, ogni modello dovrebbe avere tre opzioni di memoria: le due di fascia minore da 64, 128 e 256GB, mentre la coppia premium con tagli da 128, 256 e 512GB. iPhone 12 e iPhone 12 Pro presenteranno una diagonale dello schermo pressoché simile, pur avendo una differenza di prezzo tra loro di 200 dollari. iPhone 12 Pro Max, come vi dicevamo, sarà il più costoso ed il più grande (schermo da 6.7 pollici, e quindi maggiore del già imponente iPhone 11 Pro Max), con prezzi da 1100 dollari con 128GB di memoria interna. Il rilascio dei quattro modelli potrebbe essere graduale per via di un ritardo nella produzione relativamente alle due versioni premium, in arrivo un mese dopo le prime due. Se il lancio è previsto, come si dice, per il 13 ottobre, ne sapremo di più molto presto (resteremo sul pezzo per tenervi sempre perfettamente informati sui fatti).

A seguire un breve riepilogo del listino prezzi emerso per i vari modelli dei prossimi melafonini: iPhone 12 Mini a 649, 699 e 799 dollari rispettivamente nei tagli da 64, 128 e 256GB, iPhone 12 a 749, 799 e 899 dollari (nelle stesse opzioni di memoria), iPhone 12 Pro a 999, 1099 e 1299 dollari (128, 256 e 512GB) e iPhone 12 Pro Max a 1099, 1199 d 1399 dollari (sempre nei tagli di memoria appena citati per iPhone 12 Pro). Vi aspettavate prezzi inferiori, o comunque vi eravate già abituati all’idea che la line-up potesse costare tanto? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box in basso.