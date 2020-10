Dopo una settimana di pausa dovuta alla messa in onda della finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile, NCIS 17 torna in onda su Rai 2: la programmazione riparte da un nuovo episodio in onda in prima visione venerdì 2 ottobre, a partire dalle 21:15.

Si tratta del quattordicesimo episodio della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus si è fermata a quota 20 episodi dei 24 inizialmente previsti.

Ecco la trama di NCIS 17×14, dal titolo Fuori Controllo, in cui l’agente Torres (Wilmer Valderrama) si ritrova a combattere tra la vita e la morte. Guest star dell’episodio sono Patrick Duffy nei panni del tenente comandante della Marina in pensione Jack Briggs e Jonathan Chase che interpreta il comandante della Marina Marshall May.

Dopo che Torres e Bishop sono rimasti coinvolti in un incidente, Torres viene ricoverato in terapia intensiva e combatte per la vita.

Venerdì 9 ottobre, invece, sarà la volta dell’episodio 15 di NCIS 17, dal titolo Cuori Solitari, che vede come guest star Daphne Zuniga nel ruolo di un avvocato del dipartimento della Marina Militare che amministra la giustizia militare (JAG) sospettata di un paio di omicidi con arco e frecce.

Il principale sospettato dell’NCIS in un’indagine per omicidio è una donna che l’amico di Gibbs, Phillip Brooks (Don Lake), ha conosciuto attraverso un sito di incontri. Inoltre, Sloane ha un ammiratore segreto il giorno di San Valentino.

La programmazione di NCIS 17, salvo variazioni, si concluderà il 12 novembre su Rai2. La diciottesima stagione è attualmente in produzione ma non debutterà negli Stati Uniti fino a novembre di quest’anno, dunque arriverà solo nel 2021 inoltrato in prima visione su Rai2.