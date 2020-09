NCIS 18 tornerà con nuovi episodi a novembre su CBS, con un “grande e intenso” episodio iniziale che aprirà una stagione con diversi turning points. In primis, ci sarà il traguardo del 400° episodio della serie, il quarto della nuova stagione, poi bisognerà capire come uscirà di scena la Sloane, ma si comincerà da un mistero da risolvere che riguarda Gibbs e che proietterà la trama della serie nel passato recente.

Il primo episodio di NCIS 18, infatti, tornerà indietro nel tempo con un aggancio ad un episodio della stagione precedente, l’ottavo della diciassettesima, quando Gibbs sparì misteriosamente da Washington senza dire nulla ai suoi colleghi. Quella storyline rimasta in sospeso e non più recuperata nel corso della stagione 17 tornerà nei nuovi episodi in arrivo in autunno negli Stati Uniti.

Che fine aveva fatto Gibbs e perché non aveva messo al corrente la squadra del contenuto della sua missione? Ma soprattutto perché è tornato in ufficio col volto livido? La première di stagione di NCIS 18 si premurerà di rispondere a queste domande.

Lo ha annunciato il co-showrunner Steve Binder durante una sessione di domande e risposte con TvLine, parlando del primo episodio della nuova stagione attualmente in produzione.

Abbiamo avuto un episodio l’anno scorso chiamato “Musical chairs” (in italiano tradotto con Musica, Maestro!), in cui Gibbs scompare dall’ufficio per andare in missione, e poi si presenta alla fine dell’episodio con un occhio nero. Riprenderemo la stagione 18 con quella missione in cui Gibbs si trovava, andando indietro nel tempo, quindi saremo in un mondo pre-COVID per un po’.

In sostanza, col primo episodio di NCIS 18 la trama della serie farà un balzo indietro di circa un anno, riportando gli spettatori a quanto accaduto alla fine del 2019, cioè quando andò in onda l’episodio della scomparsa di Gibbs. La questione sarà affrontata non solo nella première ma in un arco di episodi, dunque NCIS 18 resterà per un po’ nel passato prima di tornare al presente e “a quel punto saremo in un mondo COVID“.

Secondo Binder, la prima parte di stagione di NCIS 18 potrebbe essere tutta o quasi ambientata nel periodo pre-pandemia. Questo escamotage narrativo permetterebbe agli sceneggiatori di guadagnare tempo nel mettere a punto le trame ambientate nel presente, che invece terranno conto della situazione di emergenza sanitaria, così come molti altri procedural, medical drama e comedy in arrivo nel 2021.