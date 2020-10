CarPlay e Android Auto sono senz’altro leader incontrastati, ma occhio ad Amazon, che, come riportato da XDA Developers, sta facendo passi da giganti con il suo Echo Auto, cercando proprio di colmare questo gap venutosi a creare nel tempo. Quel che mancava era una modalità auto nell’app Alexa per iOS e Android che potesse garantire il perseguimento dello scopo. Non parliamo di un vero e proprio sistema di infotainment come nel caso di CarPlay e Android Auto, ma è comunque un primo passo verso quella direzione. L’interfaccia in questione comparirà sul display del vostro smartphone, da utilizzare in auto (naturalmente quando si è fermi), oppure tramite controllo diretto con i comandi vocali tramite l’assistente digitale Alexa.

Auto Mode comprende quattro sezioni, di cui una per le notizie, una per la navigazione, una per i contatti ed un’ultima per la musica (navigazione e musica si presenteranno come delle interfacce semplificate che attingeranno comunque contenuti dalla vostre applicazioni preferite, con il chiaro vantaggio di poter essere avviate attraverso la propria voce grazie all’intervento dell’assistente digitale Alexa). Molto utile si rivelerà la sezione dedicata alla comunicazione, che consentirà di effettuare chiamate telefoniche, di registrare messaggi per altri utenti Alexa oppure addirittura annunci tramite i device Echo presenti in casa.

La modalità auto funzionerà, quindi, solo con l’app Alexa sempre aperta, così da poter avere accesso a tutte le funzioni disponibili a mani completamente libere. L’opzione sarà disponibile a breve, e tra l’altro uno dei primi Paesi a beneficiarne sarà proprio l’Italia. La modalità auto dell’app Alexa è qualcosa di diverso rispetto ai sistema di infotainment quali CarPlay e Android Auto, ma rappresenta comunque una tappa importante verso un’implementazione di questo genere. La vedete anche voi in questo modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.