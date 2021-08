South Park va avanti da oltre 20 anni e non ha intenzione di non fermarsi qui. ViacomCBS espande il franchise dell’irriverente serie comedy e ha ordinato altre sei stagioni e ben 14 film originali per il suo servizio di streaming Paramount+, con il primo previsto entro la fine dell’anno.

Le voci di questo rinnovo da record giravano già lo scorso anno, ma nessuno si aspettava un simile numero.

Bloomberg riferisce che si tratta di uno degli affari più redditizi nella storia della tv, che ha fatto guadagnare ai creatori Trey Parker e Matt Stone 900 milioni di dollari nei prossimi sei anni.

Stone ha dichiarato: “Abbiamo fatto un film di South Park nel 1999 e poi basta perché lo show è stato così soddisfacente. Ora siamo più grandi e l’idea di cosa possano essere i film in streaming è piuttosto promettente. Facciamo quello che vogliamo e loro ci supportano abbastanza. Siamo i ragazzi più fortunati in tv in questo modo”.

ViacomCBS spera che questo investimento porti più persone ad abbonarsi a Paramount+, che nel mercato dello streaming si trova in netto ritardo rispetto ai grandi concorrenti come Netflix, Disney+ e HBO Max (che negli Stati Uniti sta pubblicando in streaming quasi tutta la serie animata).

In venticinque anni di messa in onda, South Park si è contraddistinto per il suo modo di raccontare politicamente scorretto. Attraverso la satira, riesce ad esplorare la quotidianità e l’attualità, utilizzando anche l’ironia e la commedia nera.

L’ultimo episodio speciale di South Park ha affrontato il Covid e la pandemia mantenendo il suo stile irriverente e prendendo di mira l’amministrazione dell’ex Presidente Donald Trump. South Park ha affrontato anche la scottante tematica della violenza della polizia, iniziata dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, che ha provocato un’incessante ondata di proteste e manifestazioni in tutto il Paese. La serie animata non ha risparmiato neanche la Disney, presa di mira per il controverso film Mulan.