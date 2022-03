South Park contro Putin. Anche la serie animata di Comedy Central che, da 25 anni, affronta spesso e volentieri l’attualità in modo assolutamente dissacrante, non poteva non dire la sua sull’attuale situazione geopolitica.

In vista dei recenti e drammatici sviluppi dell’invasione russa in Ucraina, gli autori di South Park hanno scritto “di corsa” (fanno sapere) un episodio speciale contenente i riferimenti sul conflitto. Il titolo dell’episodio 25×04 è già tutto un programma: Back to the Cold War, e farà il suo debutto il 2 marzo negli USA.

Tutto inizia con il consulente della scuola elementare Mr. Mackey, che indice un addestramento per preparare gli studenti a un possibile attacco nucleare. Nostalgico della Guerra Fredda, Mackey utilizza un sistema operativo davvero assurdo per proteggersi da un’eventuale minaccia. Non mancano quindi citazioni illustri ai film Alba Rossa e Wargames, per mostrare in che modo Stan, Kyle, Cartman, Kenny e i loro amici si addestrano come nell’esercito.

Sebbene l’episodio non nomini mai direttamente la Russia o l’Ucraina (anzi, beffeggia Putin chiamandolo “Pootin”), i riferimenti alla situazione odierna sono molto velati, ma ci sono. Il presidente russo viene deriso, e con una brillante satira, South Park ipotizza che con la vecchiaia non sia più quello di una volta; è diventato più violento e aggressivo, quindi probabilmente “il suo ca..o non funziona più”, si sente nell’episodio.

Non è la prima volta che la serie animata di Trey Parker e Matt Stone si rivolge all’attualità, e le ultime stagioni stanno via via seguendo questo format. Lo dimostrano gli episodi sull’elezioni di Obama, o il più recente sull’emergenza sanitaria di Covid.

E fortunatamente l’episodio 25×04 di South Park potremo vederlo anche in Italia su Comedy Central e in streaming su NOW. L’appuntamento è fissato al 10 marzo. Qui potete guardare un’anteprima dell’episodio in questione, ovviamente in lingua originale: