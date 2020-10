Molti utenti Apple stanno notando un nuovo pallino verde o arancione sull’iPhone che appare nella parte alta del display a destra, accanto alle icone che indicano la percentuale di batteria rimanente sul telefono o la quantità di segnale mobile (sempre per il device). Lo stesso simbolo, nelle due colorazioni diverse, ha lo scopo di informare l’utente sugli elementi hardware in uso in quel momento che potrebbero incidere in qualche modo sulla sua privacy. Nulla di grave dunque e soprattutto non c’è nulla che non sia stato fortemente voluto dagli sviluppatori.

Partiamo dal pallino arancione sull’iPhone nella posizione sopra indicata e pure visibile nell’immagine di apertura articolo. Gli utenti che hanno notato il piccolo segno hanno pure messo in evidenza che la novità appare esclusivamente al momento di una chiamata vocale. Il motivo è presto detto: il segno funziona da notifica, chiarendo che in quel momento è attivo il microfono perché funzionale alla conversazione. La soluzione è stata dunque pensata per rendere il possessore di qualsiasi melafonino consapevole dell’uso dello smartphone.

Così come nel caso del pallino arancione sull’iPhone, anche il pallino verde ha a che fare con un altro elemento hardware del melafonino. Nel caso di specie, in effetti, il nuovo segno (sempre nella posizione su individuata) ci dirà che è la fotocamera ad essere attiva. In pratica il possessore del device avrà sempre a portata di mano un’informazione molto importante e potrà dunque comportarsi di conseguenza, magari quando non vuole che la fotocamera frontale lo riprenda o in altri casi specifici.

L’aggiornamento iOS 14 ha posto particolare attenzione sul rispetto della privacy dei singoli utenti. La sicurezza dei dati, nella filosofia Apple, deve essere sempre garantita e come già accennato, si punta alla piena consapevolezza della tecnologia da parte di tutti, anche dei meno avvezzi alle innovazioni.