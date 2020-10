Tutti coloro che hanno perso il concerto integrale di Renato Zero su Canale5 possono ora rivederlo su Mediaset Play. Lo show non sarà però disponibile per sempre, ma sarà sulla piattaforma di streaming solo fino al 13 ottobre.

Per accedere al servizio, che è gratuito, è necessario effettuare la registrazione, scegliendo tra un account Mediaset e l’accesso social. Il concerto integrale sarà fruibile in ogni momento e senza pubblicità (qui il video del concerto).

Il concerto è ripreso dalle date che Renato Zero ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago a gennaio, quando ancora l’emergenza Covid sembrava lontana dal nostro Paese e riguardasse unicamente la Cina.

Tanti i brani proposti nelle oltre tre ore di spettacolo, dal quale non sono mancate le canzoni del suo penultimo album, Zero Il Folle, che ha destinato al mercato dall’ottobre 2019. La scaletta parte con Il Mercante Di Stelle e continua con una serie di successi intramontabili, che sono sempre presenti nelle setlist dei suoi concerti.

Lo show in onda su Canale5 è anche servito per festeggiare i primi 70 anni di Renato Zero, che ha compiuto il 30 settembre. I festeggiamenti sono continuati con il rilascio del nuovo album Zerosettanta, che sarà composto da 3 volumi. Il cofanetto si completerà entro la fine dell’anno, attraverso la pubblicazione di altri due cd.

Il Mercante Di Stelle

Per Non Essere Così / Niente Trucco Stasera / Artisti / L’Equilibrista

Mai Più Da Soli

Viaggia

Cercami

Emergenza Noia

Sogni Di Latta

Che Fretta C’è

Dimmi Chi Dorme Accanto A Me

Questi Anni Miei

La Culla è Vuota

Magari / Ho Dato / Mentre Aspetto Che ritorni/ Ed Io Ti Seguirò / La Tua Idea / Nei Giardini Che Nessuno Sa

Figli Tuoi

Madame

Chi

Via Dei Martiri

Intermission

Vivo / Uomo, no! / Non Sparare / Il Carrozzone

Ufficio Reclami

Triangolo

Si Sta Facendo Notte

Rivoluzione

Quanto Ti Amo

Tutti Sospesi

Quattro Passi Nel Blu

La Vetrina

Amico Assoluto

Casal de’ Pazzi

Zero Il Folle

Il Cielo