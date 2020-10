Chicago Med 5 ci sarà? La domanda ormai è scaduta da un bel po’ perché non solo la quinta stagione della serie ci sarà ma è già andata in onda tra il 2019 e il 2020 Patria e anche in Italia su Mediaset Premium. La stagione doveva essere composta da 23 episodi ma alla fine la produzione si è dovuta accontentare di 20 per via dell’emergenza Coronavirus che ha messo uno stop alla produzione per via del lockdown. Rimane il fatto che il pubblico di Italia1 per vedere la nuova stagione dovrà attendere il nuovo anno alla luce del “ritardo” della messa in onda, ma cosa vedremo in questi nuovi episodi?

ATTENZIONE SPOILER!

In Chicago Med 5 si partirà proprio dal finale della quarta stagione in onda oggi, 1 ottobre, su Italia1 e, in particolare, da Maggie che ha scoperto di avere un tumore al seno proprio mentre April ha rivelato ad Ethan di avere un ritardo. A peggiorare le cose in ospedale sono i rapporti di Rhodes e la Bekker ma anche un grave incidente nel parcheggio dell’ospedale che potrebbe coinvolgere da vicino anche Will Halstead.

L’unica cosa certa è che i fan dovranno fare i conti con due addii e saranno proprio Rhodes e Bekker, e l’arrivo di una new entry regular, ovvero Dominic Rains nei panni di Crockett Marcel.

Ma cosa vedremo nel finale di Chicago Med 4 questa sera?

Nei quattro episodi in onda questa sera, un ragazzo armato tiene in ostaggio l’intero Pronto Soccorso perché non vuole che il figlio che sta per nascere venga dato in adozione. Will ha dei sospetti su Phillip, il nuovo fidanzato di Natalie; Ethan deve curare Bernie e ne approfitta per prendersela con lui. Connor, dopo l’ennesimo litigio col padre, scopre che in realtà aveva ragione: ha da sempre idealizzato la madre e accusato lui della sua morte. Will e Natalie curano una donna sordomuta con un disturbo al cuore, della quale avevano già trattato il marito. Nel frattempo, Connor fa una terribile scoperta.