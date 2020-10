Il controverso e divertente Borat Sagdiyev ha appena concluso un nuovo viaggio negli Stati Uniti d’America, proprio poche settimane prima rispetto all’Election Day. Il personaggio – creato e interpretato da Sacha Baron Cohen – sarà infatti il protagonista di Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan (o, semplicemente, Borat: Subsequent Moviefilm), sequel del film uscito nel 2006. Amazon Prime Video ha appena diffuso il trailer ufficiale.

Subito dopo il lockdown, Sacha Baron Cohen – accompagnato da una troupe ristretta – si è diretto in diversi luoghi per girare in gran segreto Borat 2. Pochi giorni fa, è stato confermato che il film sarebbe presto giunto su Amazon Prime Video.

Come anticipato dal filmato, nella commedia troviamo nuovamente il reporter Borat Sagdiyev girovagare per gli Stati Uniti d’America, mentre intervista e disturba diverse persone. Questa volta, però, deve muoversi sotto copertura, visto che il mondo intero riconosce immediatamente il suo volto.

Il poster ufficiale di Borat: Subsequent Moviefilm.

Sacha Baron Cohen – attore conosciuto per le performance nei film Il Processo Ai Chicago 7, Les Misérables, Il Dittatore e Hugo Cabret – durante le ultime settimane è stato al centro dei riflettori. L’artista, infatti, si è presentato a un raduno di estrema destra travestito da menestrello folk e, in un’altra occasione, ha disturbato Rudy Giuliani (ex sindaco di New York e oggi sostenitore di Donald Trump). Ora sappiamo che queste azioni erano legate al lungometraggio dedicato al giornalista immaginario kazako.

Borat 2, la data d’uscita

Secondo Deadline, l’interprete principale avrebbe più volte rischiato la vita durante le riprese. La pellicola è diretta da Jason Woliner e il protagonista è nuovamente interpretato da Sacha Baron Cohen, affiancato da Irina Nowak. Borat: Subsequent Moviefilm arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 23 ottobre 2020.

Il primo capitolo, intitolato Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, ha riscosso un enorme successo. Il film, grazie alla sua irriverenza e simpatia, ha infatti incassato in tutto il mondo circa 260 milioni di dollari.