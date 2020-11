Amazon ha appena confermato che Coming 2 America, il sequel del film Il Principe Cerca Moglie con Eddie Murphy, arriverà ufficialmente su Prime Video durante il mese di marzo del 2021. Il servizio di streaming ha acquistato la pellicola da Paramount Pictures. Coming 2 America salterà la distribuzione cinematografica, arrivando direttamente in streaming.

Il Principe Cerca Moglie 2, la trama

Coming 2 America è stato diretto da Craig Brewer, mentre Eddie Murphy riprenderà il suo ruolo. Nel regno di Zamunda, Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato Re. Decide, insieme a Semmi (Arsenio Hall), il suo fidato consigliere, di iniziare una nuova avventura.

Questo divertente duo lascerà l’Africa e raggiungerà il Queens, il quartiere di New York da cui è iniziata la loro prima avventura. Come sarà il loro secondo contatto con la cultura americana?

Il cast del film con Eddie Murphy

In questo atteso sequel tornerà il cast originale de Il Principe Cerca Moglie. Il protagonista sarà interpretato da Eddie Murphy, attore che ha recitato in alcuni film divenuti cult. Il comico statunitense è particolarmente conosciuto per le performance in Una Poltrona Per Due, Il professor Matto, Il Dottor Dolittle e nella trilogia di Beverly Hills Cop. L’ultima sua apparizione risale al 2019, nel film Dolemite Is My Name (anche questo diretto da Craig Brewer).

Nel film apparirà nuovamente anche Arsenio Hall (Black Dynamite, Sandy Wexler e Harlem Nights), che presterà nuovamente il volto al consigliere/amico del Re Akeem.

Gli altri personaggi che torneranno sono i seguenti: King Jaffe Joffer (interpretato da James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson). Le new entry del cast sono Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor.

La data d’uscita di Coming 2 America

Coming 2 America è stato diretto da Craig Brewer (il regista di Dolemite Is My Name e Footloose), mentre la sceneggiatura è stata curata da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield.

Inizialmente era stato annunciato che Il Principe Cerca Moglie 2, con Eddie Murphy, sarebbe arrivato durante il periodo natalizio. Amazon Prime Video, in un comunicato stampa, ha annunciato che il film sarà disponibile in streaming a partire dal 5 marzo 2021 nei 240 paesi in cui la piattaforma è disponibile (Italia inclusa).

Il primo capitolo – diretto da John Landis (The Blues Brothers e Animal House) – è uscito nel 1988, diventando un vero e proprio cult. Il film – con un budget di 39 milioni di dollari – incassò al box office più di 288 milioni di dollari.