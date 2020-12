Durante il periodo natalizio, ci sono diversi appuntamenti fissi con alcuni indimenticabili film. Anche quest’anno, su Italia 1, andrà in onda Una Poltrona Per Due, un cult movie del 1983 diretto da John Landis. Dal 1997, questo lungometraggio con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis tiene compagnia agli appassionati di cinema durante le feste, facendoli divertire con alcune divertenti gag. Una Poltrona Per Due andrà in onda stasera in TV.

La trama di Una Poltrona Per Due, stasera in TV

I protagonisti del film sono due persone con delle vite completamente agli antipodi. Louis Winthorpe III è un facoltoso agente di cambio che lavora per la società Duke and Duke, con sede a Filadelfia. Questo individuo aristocratico è felice del proprio lavoro e trascorre il tempo libero in compagnia della fidanzata Penelope – bella, ma superficiale –, dei suoi altolocati amici e del suo fedele maggiordomo dal cuore d’oro.

Billie Ray Valentine – l’altro protagonista di questa avventura – è invece un senzatetto insolente e imbroglione. L‘uomo trascorre le proprie giornate elemosinando denaro in strada, fingendosi un veterano di guerra.

I due, durante la Vigilia di Natale, si scontrano in strada. Louis, spaventato dall’evento, decide di chiamare la polizia. Mortimer e Randolph Duke, i datori di lavoro dell’agente di cambio, assistono a questo evento e iniziano una conversazione quasi surreale. Mortimer crede che le persone siano naturalmente predisposte per il successo o per la delinquenza; Randolph è fermamente convinto che sia in realtà il luogo in cui si vive a delineare le abitudini di un individuo.

I facoltosi fratelli decidono dunque di sfidarsi. Offrono a Billie Ray Valentine un’ottima posizione lavorativa e fanno perdere a Louis Winthorpe III tutto ciò che ha conquistato durante la sua vita. Per scoprire come andrà a finire la vicenda, non vi resta che guardare Una Poltrona Per Due, in onda stasera in TV.

Il cast

Questo film natalizio presenta un nutrito cast. Eddie Murphy – apparso anche nelle pellicole Il Professor Matto, Il Dottor Dolittle, Dolemite Is My Name e nella trilogia di Beverly Hills Cop – presta il volto a Billie Ray Valentine. L’attore, che presto arriverà su Amazon Prime Video nel film Il Principe Cerca Figlio, ha offerto al pubblico un’ottima performance, grazie soprattutto alla sua tipica ironia.

Louis Winthorpe III è interpretato da Dan Aykroyd. L’attore ha recitato in Ghostbusters – Acchiappafantasmi (e tornerà anche nel prossimo capitolo), Indiana Jones E Il Tempio Maledetto, Ai Confini Della Realtà, The Blues Brothers (insieme al mitico John Belushi) e La Maledizione Dello Scorpione Di Giada.

Jamie Lee Curtis veste i panni di Ophelia, una donna assoldata per screditare Louis Winthorpe III, ma che successivamente si è sentita in colpa. Questa attrice – conosciuta per Halloween, Cena Con Delitto, Quel Pazzo Venerdì e Halloween Kills – ha ottenuto una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Gli altri membri del cast sono Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Paul Gleason, Frank Oz, James Belushi, Bo Diddley, Stephen Stucker, Kristin Holby e James Eckhouse.

Una Poltrona Per Due e la critica al capitalismo

Una Poltrona Per Due è un film che viene regolarmente trasmesso, a partire dal 1997, in TV. Almeno due generazioni di telespettatori hanno quindi trascorso il Natale in compagnia dei due protagonisti di questo lungometraggio. Dietro la macchina da presa troviamo John Landis che – dopo il successo ottenuto con Animal House e The Blues Brothers – firma un’altra divertentissima commedia. Landis, con Una Poltrona Per Due, ha deciso di avvicinarsi alla commedia classica, ambientando inoltre l’intera vicenda nel festoso periodo natalizio.

Non manca una critica, neppure troppo velata, nei confronti del capitalismo. I fratelli Duke rappresentano il simbolo di questo sistema economico-sociale: i due personaggi non desiderano altro che arricchirsi, senza interessarsi alla vita degli altri e ponendo il “profitto” al primo posto.

Questo lungometraggio – divenuto ben presto un cult – è stato anche citato da Gary Gensler, il presidente della Commodity Futures Trading Commission. Quest’uomo, nel 2010, ha ribattezza le direttive a contrasto dell’insider trading come “Eddie Murphy Rule”.

Dove guardare Una Poltrona Per Due?

Una Poltrona Per Due andrà in onda stasera alle 21:35 su Italia 1. Si tratta di un appuntamento fisso: il canale televisivo trasmette ogni anni questo lungometraggio durante la Vigilia di Natale. Tuttavia, il film è anche disponibile in alcune piattaforma di streaming, ovvero: Now TV, il servizio gestito da Sky, e TIMVISION.

Inoltre, è possibile noleggiare il film su Rakuten TV, Google Play, Chili, Microsoft Store e Amazon Prime Video.