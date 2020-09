Demi Lovato e Max Ehrich, capitolo 2. La rottura tra i due sembra procedere nel peggiore dei modi e coinvolgere anche la stampa americana. Ma andiamo con ordine.

Demi Lovato e Max Ehrich avrebbero dovuto sposarsi. I due erano già conviventi e si erano da poco trasferiti in una nuova casa, da condividere. Peccato che il tutto sia durato solo pochi mesi: la notizia della rottura ha raggiunto velocemente la stampa mondiale.

La decisione è stata presa da Demi Lovato. Max Ehrich non l’ha presa per niente bene e ha iniziato a raccontare di aver appreso della separazione dalla stampa. In un primo momento, ha sostenuto di non essere stato informato dalla ex fidanzata, parole prontamente smentite da fonti internazionali. Demi Lovato aveva già comunicato la sua decisione a Max prima che la notizia apparisse sulla stampa.

Max Ehrich di recente si è scagliato anche contro lo storico manager di Justin Bieber, Scooter Braun. Sui social lo ha invitato a smetterla di fargli guerra divulgando sui giornali storie inventate. Il riferimento è ad un articolo apparso su E!News ma Scooter Braun al momento non ha replicato alle accuse di divulgare voci diffamatorie ai danni di Max Ehrich. L’attore lo invita tuttavia a lasciarlo stare: “Fammi concentrare sul film. Ci sono famiglie che dipendono dal mio lavoro, MIO DIO. Non sei stanco?”, ha scritto su Instagram, in una story.

Demi Lovato non ha ancora reagito pubblicamente ma fonti molto vicine a lei confidano che l’artista si vergogna del comportamento immaturo del suo ex. Demi non ha più alcun contatto con lui e si vergogna profondamente dei disastri social che sta combinando, incapace di accettare la loro rottura.

Inoltre Demi Lovato avrebbe voluto evitare di coinvolgere la stampa in sue vicende personali. Non vuole più assolutamente vedere Max e considera la loro storia un capitolo chiuso in via definitiva.

Lo ha raccontato un insider a E! News, tuttavia Demi Lovato non si è ancora espressa pubblicamente sulla situazione e si limita a respingere le richieste di contatto del suo ex. La cantante non vuole avere più nulla a che fare con lui, anche alla luce dei recenti fatti. Può contare, fortunatamente, sull’appoggio della sua famiglia, con la quale sta trascorrendo molto tempo dopo la fine della sua relazione sentimentale.