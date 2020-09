Alex Morg torna a Gotham e questa volta non si tratta del titolo dell’amata serie Fox bensì della città infestata dai rivali di Batman per i nuovi episodi di Batwoman 2. Proprio in questi giorni stanno andando in scena le riprese della seconda stagione della serie The CW che ha visto un cambio di guardia al vertice con l’uscita di scena di Ruby Rose alias Kate Kane a favore di Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder.

La novità della prossima stagione, però, non riguarderà solo la protagonista ma anche tutto quello che ci gira intorno perché questo passaggio di testimone ha costretto gli sceneggiatori a basare la trama su altro spostandosi dal conflitto tra le sorelle Kane. Cosa succederà quindi adesso che ai protagonisti della serie si unirà anche Alex Morg.

L’attore già conosciuto per il suo ruolo in Gotham si unirà al cast nei panni del cattivo della DC Comics Victor Zsasz nella seconda stagione di Batwoman e la descrizione parla di lui come di “un killer carismatico e qualificato con un’energia elevata e imprevedibile. Incide con orgoglio segni di conteggio sulla sua pelle per ogni vittima che uccide”. Mieterà le sue vittime anche in presenza di Batwoman?

Non è la prima volta che Zsasz passa dalla pagina allo schermo ma in questo caso sembra che il suo ruolo sarà da guest star e non da regular, almeno per il momento. In passato Chris Messina ha regalata una versione un po’ squilibrata dell’assassino in Birds of Prey del 2020 e ancora prima di lui è toccato ad Anthony Carrigan in Gotham e Tim Booth in Batman Begins del 2005.

Secondo le prime anticipazioni, sembra che Ryan dovrà affrontare una dura battaglia mentre si adatta al suo nuovo ruolo di protettrice di Gotham perché per lei sarà una lotta e come se la sua personale non bastasse, adesso toccherà tenere a bada anche Victor Zsasz. I nuovi episodi di Batwoman 2 sono in lavorazione in questi giorni sul set di Vancouver ma andranno in onda negli Usa non prima di gennaio 2021.