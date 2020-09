Dopo un’attesa di oltre un anno e mezzo, resa ancora più lunga dall’emergenza Coronavirus, arrivano le prime conferme sulle riprese di Shetland 6. E anche di Shetland 7, visto che l’attore Douglas Henshall ha rivelato che le due stagioni saranno girate consecutivamente, senza soluzione di continuità.

L’attore scozzese, che interpreta il detective Jimmy Perez dal 2013 per la fortunata serie investigativa di ITV, ha confermato via Twitter che le riprese di Shetland 6 inizieranno nel 2021 e la produzione ingloberà la sesta e la settima stagione, che saranno realizzate insieme.

“Per tutti coloro che chiedono della prossima serie di Shetland – ha scritto Douglas Henshall sul suo profilo in risposta alle richieste dei fan – Il piano è che inizieremo le riprese il prossimo febbraio e gireremo due stagioni consecutive. Quindi incrociamo le dita“. L’attore ha anche aggiunto che “i copioni sono molto buoni“.

Shetland 6 è attesa dal pubblico inglese da quando la quinta stagione si è conclusa a marzo 2019. Alla fine dell’anno BBC ha annunciato che la serie sarebbe stata rinnovata per altre due stagioni, una prevista per il 2020 e l’altra nel 2021. Ovviamente la pandemia ha imposto il rinvio della produzione di Shetland 6, inizialmente prevista a marzo e slittata poi di un anno.

Entrambe le nuove stagioni della serie sono scritte e create dallo sceneggiatore David Kane, che cura l’adattamento dei romanzi omonimi della prolifica autrice di gialli Anne Cleves. Come le precedenti, anche Shetland 6 e 7 saranno composte da 6 episodi ciascuna.

La serie che attira quasi sei milioni di spettatori nel Regno Unito su BBC One ha superato i confini scozzesi per farsi apprezzare in tutto il mondo, con un impatto significativo sul turismo nelle isole Shetland.

In Italia Shetland 6 arriverà in prima visione in chiaro su Giallo, il canale 38 del digitale terrestre che la trasmette dal 2018, non prima del 2022.

For everyone asking about the next series of Shetland. The plan is that we start filming next February and shoot two series back to back all being well. So fingers crossed. The scripts are good, I know that much. #shetland