Non sono così rari i problemi con l’app PosteID nella fase di creazione di un nuovo SPID. Come annunciato nei giorni scorsi, da giovedì 1 ottobre l’identità digitale sarà la nuova modalità di accesso al sito INPS (resteranno in vigore i vecchi PIN per alcuni mesi): il cambiamento ha dunque scatenato la corsa allo strumento con qualche anomalia di troppo nel suo funzionamento.

In redazione abbiamo in effetti testato una procedura di creazione di uno SPID proprio con app PosteID e si sono verificati una serie di rallentamenti, errori nel corso dei passaggi. Per questo motivo vale la pena prendere in considerazione le modalità di assistenza garantite agli utenti da Poste Italiane per superare qualsiasi difficoltà.

La prima cosa da dire è che in caso di problemi ripetuti con lo strumento di creazione dell’ID digitale, sarebbe prima il caso di consultare il manuale operativo PosteID con annessa guida dell’utente. Correlata a questi primi due documenti, per chi è particolarmente attendo alla questione privacy, si potrebbe prendere visione anche all’apposita guida alla sicurezza per l’utilizzo dell’Identità Digitale PosteID.

Venendo agli specifici problemi con l’app Poste ID nel momento della creazione di un nuovo SPID esiste un manuale specifico per le soluzioni tecnologiche per l’autenticazione. A parte la lettura di guide e FAQ dedicate, in caso di anomalie più o meno vistose, la maggior parte degli utenti potrà trovare più comodo contattare il numero verde 800.007.777, sia da telefono fisso che mobile. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato. In alternativa alla chiamata potrà essere anche compilato e poi inviato apposito form al team di operatori delle Poste.

Le anomalie relative all’app PosteID potrebbero rientrare nei prossimi giorni per un minor accesso al servizio. L’invito ai lettori dunque è anche quello di effettuari più tentativi di registrazione e accesso.