Si è di recente aggiornato il Google Play Store, facendo riscontrare a parecchi utenti di smartphone Huawei, ASUS, OnePlus e OPPO (non sembrano comunque essere questi i soli brand intaccati dal disturbo, anche se appaiono essere i più colpiti, almeno in questo primo momento) un severo problema di battery drain, probabilmente dovuto ad un bug da cui scaturiscono diversi disagi. Alcuni utenti hanno segnalato un utilizzo insolito della CPU, che scatena problemi di risucchio energetico non indifferenti.

Ci ha pensato Park Ju Hyung ad occuparsi più nel dettaglio della vicenda, risalendo ad un probabile problema relativo al servizio in background del Google Play Store (la parte incriminata è quella che si occupa dei download). Come potete vedere dall’immagine in basso, nel caso evidenziato è da imputare al Google Play Store un calo pari a più del 70% della batteria dello smartphone in uso. Non è ancora stato possibile risalire alla causa del sopra citato bug, né quale sia la ragione per cui siano gli smartphone Huawei, ASUS, OnePlus e OPPO i più colpiti.

Non sembrano esserci neppure soluzioni alternative per limitare i consumi eccessivi della CPU, che avrebbero potuto far tirare un primo sospiro di sollievo agli utenti che purtroppo si ritrovano alle prese con il bug in questione. In ogni caso, la versione del Google Play Store presumibilmente responsabile del battery drain corrisponde al numero 22.0.18: se avete riscontrato problemi di batteria anche voi, il disguido potrebbe proprio dipendere da questo (vi invitiamo a verificare la versione dello store digitale di Google installata a bordo del vostro smartphone). Speriamo che il colosso di Mountain View possa correre presto ai ripari. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.