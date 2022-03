Tutti gli utenti che erano soliti acquistare film e serie TV su Google Play Store dovranno dire addio a questa possibilità, dato che a partire dal prossimo mese di maggio 2022 tale operazione sarà disponibile solamente su Google TV. Cosa cambierà di preciso? In pratica, sarà perfezionato e concluso il passaggio di Google Play Film sull’app Google TV, dunque l’intera sezione del Play Store relativa all’acquisto e al noleggio di serie TV e film.

Secondo quanto spiegato nella pagina di supporto ufficiale Google, l’app Google TV rappresenta ora la nuova casa dell’intrattenimento. Lo scorso anno, l’app Google TV è stata riprogettata per aiutare i clienti a sfogliare film e programmi dalle loro app di streaming preferite in un unico posto e scoprire nuove cose da guardare con consigli basati su ciò che amavano. A partire da maggio 2022, l’app Google TV sarà il nuovo centro nevralgico per poter acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sul vostro dispositivo mobile o tablet Android. All’interno dell’app Google Play, Film e TV non saranno più supportati. Google Play Store continuerà a essere il vostro negozio per app, giochi e libri. Su Google TV potrete trovare la medesima esperienza a cui siete abituati su Google Play Movies & TV con le ultime novità, noleggi, offerte e ottimi consigli per voi.

Il supporto ufficiale del colosso di Mountain View ha voluto anche specificare alcuni punti salienti, ossia: i contenuti acquistati continueranno a essere disponibili nell’app Google TV, gli acquisti degli utenti sull’app Google TV seguiranno ad essere idonei per la condivisione in famiglia e i Google Play Points, potrete continuare a utilizzare il credito Play e le carte regalo Play per l’acquisto nell’app Google TV. Infine, sarà possibile accedere alla vostra lista dei desideri dall’app Google TV e potrete ancora visualizzare e richiedere rimborsi per i vostri acquisti su Google Play. Per finire, la vostra lista dei desideri e le recensioni possono essere scaricate cliccando sul seguente sito online takeout.google.com.

