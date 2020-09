Gli Xiaomi Mi 10T sarà presentata il prossimo 30 settembre, anche se a distanza di due giorni circa sappiamo già tutto della serie. Ci ha pensato il leaker Sudhanshu a fare il punto della situazione circa i due dispositivi che comporranno la line-up, elencandoci le specifiche tecniche complete dell’uno e dell’altro. Partendo dal presupposto che potreste fare vostro lo Xiaomi Mi 10T Pro al prezzo di 699 euro, il pannello resterà unico per entrambi i modelli: display IPS LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, formato 20:9, frequenza di refresh rate a 144Hz, gamma colore DCI-P3, processore Snapdragon 865, 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di storage di tipo UFS 3.1 (potrebbe anche esserci un taglio con 6GB di RAM) per lo Xiaomi Mi 10T, e 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna per lo Xiaomi Mi 10T Pro.

Il comparto fotografico posteriore è la vera discriminante tra i due modelli: tripla fotocamera da 64MP, ultra-grandangolare da 13MP e sensore macro da 5MP per la versione base, e tripla fotocamera da 108MP OIS, ultra-grandangolare da 13MP e sensore macro da 5MP per la variante Pro. La fotocamera frontale è, in entrambi i casi, da 20MP. La batteria che alimenta la linea degli Xiaomi Mi 10T si presenta come un’unità energetica da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le connettività incluse sono le seguenti: USB-C, supporto DualSIM, Wi-Fi 2.5/5GHz, 4×4 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, IRda, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS a doppia frequenza.

I dispositivi integrano un doppio altoparlante frontale e la certificazione High-Resolution Audio, oltre ad essere entrambi costruiti in vetro (Gorilla Glass 5), sia sulla parte frontale che su quella posteriore. Le dimensioni complessive ammontano a 165,1 x 76,4 x 9,33mm, distribuite in un peso di 218 gr. Lo Xiaomi Mi 10T sarà disponibile nelle colorazioni black e silver, mentre lo Xiaomi Mi 10T Pro in black, silver e blue.