Una nuova occasione da cogliere al volo per chi punta al nuovissimo Xiaomi Mi 10T Pro. Il dispositivo, proprio in questo mercoledì 7 ottobre, è in flash sale e dunque in promozione speciale sul sito del produttore perché a disposizione con in regalo il Mi Electric Scooter Essential. Ebbene si, proprio un monopattino elettrico fornito, senza alcun costo aggiuntivo, sull’acquisto del nuovo top di gamma.

Era già capitato la settima scorsa, all’indomani della presentazione di tutta la gamma dello Xiaomi Mi 10T e ora l’iniziativa di vendita si ripete, anche se solo oggi e per di più, solo per un tempo davvero limitato. Lo store sul quale si dovrà effettuare l’acquisto è quello ufficiale, esattamente a questa pagina prodotto dedicata alla nuova linea di smartphone.

La vendita flash per lo Xiaomi Mi 10T Pro durerà quest’oggi solo un’ora ossia dalle ore 13 alle 14 e salvo esaurimento scorte del dispositivo fornito in bundle proprio con lo scooter elettrico Xiaomi. Solo i più fortunati e pure i più rapidi beneficeranno della speciale promozione. Il costo del dispositivo è quello di listino di 649,90 euro e come già detto, senza alcun euro in più da diritto anche allo scooter sempre del produttore cinese.

Sono già noti i tempi di consegna (pure perché diversificati) dello Xiaomi Mi 10T Pro e dello scooter a queste speciali condizioni. Lo smartphone verrà spedito a partire dal giorno 15 ottobre, mentre il monopattino in regalo verrà consegnato solo un paio di giorni dopo, ossia dal 17 ottobre. Naturalmente non sono previsti dei costi per l’arrivo a casa di nessuno dei due pacchi.

Il modello di Xiaomi Mi 10T Pro protagonista della promozione odierna è quello con memoria RAM da 8 GB e spazio di archiviazione pari a 256 GB. Tra i punti di forza del top di gamma c’è senz’altro la fotocamera principale da 108 MP, il processore Snapdragon 865 con il supporto al 5G e ancora la batteria da 5000 mAh.