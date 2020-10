Gli Xiaomi Mi 10T e 10T Pro sono stati presentati solo qualche ora fa ma fanno già parlare decisamente di loro. Il prezzo dei due smartphone è alla portata di molte tasche, a fronte di schede tecniche a dir poco di rilievo (va considerato poi che si tratta di modelli con supporto alla rete 5G). A contribuire al chiacchiericcio hi-tech intorno ai device c’è poi una speciale promozione che proprio oggi 1 ottobre consente di ottenere il modello premium assoluto con in regalo uno scooter sempre Xiaomi. Prima di addentrarci nelle prime proposte commerciali, ecco la scheda tecnica ufficiale che mette a confronto i due esemplari di ammiraglie.

Come ben visibile sia lo Xiaomi Mi 10T che lo Xiaomi 10T Pro si presentano come soluzioni hardware decisamente all’avanguardia. Il loro prezzo è pure al di sotto della media di molti competitor e per questo motivo, potrebbero decisamente essere accolti più che bene sul mercato.

Va ora dettagliato la speciale promozione per l’acquisto in preordine dello Xiaomi Mi 10T Pro di oggi 1 ottobre, nella sua versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Solo in questo giovedì e tanto più unicamente dalle 13 alle 14 sarà possibile acquistare lo smartphone sullo store ufficiale del brand al suo prezzo di listino di 649 euro ma ottenendo in regalo il Mi Electric Scooter Essential. L’occasione è di quelle da cogliere al volo, anche perché legata ad un numero limitato di scorte. Aderendo a questa iniziativa. il telefono verrà spedito dal 15 ottobre e lo scooter in regalo arriverà a domicilio dal 17 ottobre.

Non manca anche una promozione specifica per lo Xiaomi Mi 10T Pro nel suo modello da 8 GB di RAM e 128 GB: quest’ultimo viene venduto a 599 euro ma in abbinamento viene fornita gratis anche la Mi Smart Band 5, le Mi True Wireless Earphones 2 Basic e la power bank da 20000 mAh Redmi 18W Fast Charge.

Per finire, ecco la speciale vendita in partenza oggi 1 ottobre per lo Xiaomi Mi 10T nel modello da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Quest’ultima variante non costa più di 499 euro e nel preordine arriva con la Mi Smart Band 5, le Mi True Wireless Earphones 2 Basic e la power bank da 20000 mAh Redmi 18W Fast Charge.