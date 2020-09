Uno strano caso quello che si è verificato in questa giornata di presentazione della famiglia degli Xiaomi Mi 10T. I dispositivi saranno lanciati solo nel primo pomeriggio di oggi 30 settembre, a partire dalle ore 14 italiane. Eppure almeno uno dei modelli di top di gamma è presente su Amazon ed è già in vendita. Fin qui la cosa stupisce poco, considerando che anche nel caso di altri smartphone è capitato qualcosa di simile: meraviglia invece constatare che il costo del device sul noto store oggi dovrebbe essere già ben inferiore a quello di listino.

Procediamo con ordine: da rumor giunti in questi ultimi giorni di pre-lancio, è venuto fuori che lo Xiaomi Mi 10T nella sua versione base dovrebbe costare 499 euro. Per la cronaca, la versione Pro dovrebbe costare 599 euro e quella Lite 329 euro. Ebbene, proprio su Amazon sarebbe già in vendita il dispositivo standard e questo non costerebbe più di 439 euro, a dire il vero anche qualche centesimo in meno come visibile nell’offerta sotto riportata. Il telefono in questione avrebbe 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Di qui la domanda più che lecita: si tratta solo di un’errore dello store e quindi il prezzo sarà maggiorato nelle prossime ore? Piuttosto il vero prezzo del device di base sarà quello riportato sul popolare e-commerce per tutti coloro che puntano a questo tipo di dispositivo? La risposta potrà arrivare solo dopo le ore 14, ossia quando durante l’evento di lancio della nuova gamma, ogni aspetto commerciale del device dovrebbe essere svelata.

Proprio per non perdersi ogni dettaglio sul lancio degli imminenti smartphone, ecco il box video relativo alla presentazione dei nuovi Xiaomi Mi 10T. Per chi punta al nuovo hardware il consiglio è quello di tenere sotto stretta osservazione l’offerta Amazon già online sopra citata: potrebbe garantire in ogni caso già un discreto risparmio su uno dei dispositivi in arrivo.

Aggiornamento 13:10 – Lo store Amazon ha cancellato l’offerta per il modello Mi 10T in questi minuti. Vedremo a che prezzo comparirà il device nelle prossime ore.