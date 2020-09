Vale sempre la pena parlare dei Samsung Galaxy S21, questa volta in riferimento al supporto alla ricarica rapida a 65W, che segnerebbe l’inizio di una nuova era per il colosso di Seul. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico starebbe lavorando ad un alimentare contrassegnato dal numero modello EP-TA865, un caricabatteria che ha di recente ricevuto una certificazione nel mercato locale, e che sembra proprio suggerire la compatibilità con una tecnologia di ricarica fino a 65W.

Non è difficile immaginare che i dispositivi destinatari di un simile sistema possano essere proprio i Samsung Galaxy S21, in presentazione, se tutto va come deve andare, entro il Q1 del prossimo anno. Del resto, la velocità di ricarica è sempre stato uno degli aspetti su cui ci aspettavamo l’OEM sudcoreano avrebbe presto o tardi lavorato, mettendosi finalmente al pari rispetto alla concorrenza, di cui la maggior parte adotta già sistemi di ricarica rapida molto più avanzati (si pensi che l’alimentatore rapido in dotazione copre fino a 25W, mentre alcuni dispositivi sono in grado di supportare una velocità fino a 45W).

Adesso ci si chiede se l’alimentatore di cui sopra, quello fino a 65W, verrà distribuito nella confezione di vendita dei Samsung Galaxy S21 (sempre che siano questi i top di gamma designati all’esordio della tecnologia, come si spera e si crede) e di tutti quanti gli altri smartphone compatibili con lo standard di ricarica veloce a 65W, o se il colosso di Seul deciderà di farlo acquistare separatamente agli utenti interessati ad un sistema di ricarica tanto veloce (quest’ultima opzione sembra, purtroppo, la più plausibile). Al momento non è dato saperlo, ma indagheremo chiaramente sulla vicenda per potervi fornire quante più informazioni possibili e nel più breve tempo che ci sarà concesso. Se nel frattempo avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.