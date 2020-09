Renato Zero a Techetechetè il 28 settembre e alla vigilia del suo 70° compleanno. Lo speciale andrà in onda a cominciare dalle 23,35 e sarà diviso con altri due numeri uno: Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

I festeggiamenti per Loretta Goggi e Giorgio Panariello sono iniziati durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, con un video riepilogativo della sua carriera che è iniziata fin da giovanissima nel cinema e nel teatro.

Il programma in onda il 28 settembre ripercorrerà tutti i momenti più importanti della sua carriera fin dagli esordi, con i filmati estratti dalle teche Rai che sono sempre una fonte inesauribile di contenuti.

Il nuovo corso artistico di Renato Zero inizierà il 30 settembre con il rilascio di Zerosettanta. Il disco sarà rilasciato in triplo volume, a cominciare dal terzo, in un cofanetto illustrato dall’artista partenopea Valeria Corvino. I restanti due album saranno pubblicati entro la fine dell’anno.

Per il momento, sono banditi i concerti. Come ha avuto modo di dichiarare di non voler cedere ai live in formato ridotto, per garantire a tutto il suo pubblico di essere presente. Il tema del Covid è trattato anche in L’Angelo Ferito, che Renato Zero ha rilasciato come singolo apripista del nuovo album e del quale ha anche pubblicato il video ufficiale girato da Roberto Cenci.

La sua ultima prova di studio risale al 2019, quando aveva scelto di tornare con Zero Il Folle. L’appuntamento al 30 settembre era stato dato alla fine del concerto che ha tenuto al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha concluso la lunga tournée che ha organizzato per il supporto dell’album.

Il disco, che conta sulla produzione di Trevor Horn, segue il cofanetto Zerovskij che ha concepito per i primi 50 anni di carriera. L’opera, presentata con 100 elementi sul palco, è stata portata in tour a cominciare dal Foro Italico di Roma e fino al Teatro Antico di Taormina.