Liam Gallagher festeggia i clic di Wonderwall ma in una maniera del tutto particolare. Il brano cult degli Oasis ha raggiunto il primo miliardo di stream, ma il minore dei fratelli è pronto a scommettere che si tratti di una mossa di Noel: “Saranno tutti ascolti di Noel. Si sarà messo lì a cliccare di continuo per un’ora e mezzo, clic, clic, clic”.

La scia di successo di uno dei brani simbolo della carriera degli Oasis non sembra volersi placare. Le stime di Rolling Stone US parlando di 2650 dollari di royalties ogni ora, per un ammontare di circa un milione all’anno.

Il brano fa parte del disco (What’s the Story) Morning Glory? che hanno rilasciato 25 anni fa e con il quale hanno avuto sempre un rapporto controverso. Wonderwall ha anche rappresentato una novità nella maniera di fare musica del gruppo. L’uscita dai canoni abituali ha colpito anche altri artisti che, negli anni, ne hanno fatto una loro cover personalizzata.

Nei giorni scorsi, i due si sono beccati a distanza per il problema delle mascherine, che Noel non ha intenzione di indossare nonostante i contagi continuino ad aumentare. Suo fratello è invece intervenuto per specificare la sua totale adesione alle misure di sicurezza, anche perché è ritenuto un soggetto a rischio.

Entrambi i fratelli sono impegnati con le rispettive carriere da solisti. Liam ha già annunciato un nuovo album per il 2021 e che sarà il terzo da solista dopo As You Are e Why Me? Why Not. Il nuovo disco non arriverà prima di un anno, mentre Noel ha deciso di approfittare della quarantena per rilasciare una demo inedita degli Oasis che ha rinvenuto nei mesi del lockdown.

Con il nuovo calendario degli eventi aggiornato al 2021, Liam Gallagher sarà uno degli head liners del Lucca Summer Festival, annullato completamente per emergenza sanitaria.