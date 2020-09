Scadrà il 30 settembre il bonus pubblicità 2020 da presentare all’Agenzia delle Entrate: trattasi di un’agevolazione relativa alla comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nell’ambito degli investimenti pubblicitari. Tale credito d’imposta è stato istituito nel 2018 nei riguardi di enti non commerciali, imprese e lavoratori autonomi per quel che riguarda gli investimenti in campo pubblicitario in ordine incrementale a mezzo stampa quotidiana e/o periodica (pure online), oppure attraverso i media radiofonici e televisivi locali.

La novità di quest’anno, rispetto al 2018, consiste nel fatto che l’incentivo corrisponda al 75% dell’indice incrementale degli investimenti effettuati, in concessione nelle limitazioni degli aiuti ‘de minimis’. Tra l’altro, per quanto concerne il 2020, il credito d’imposta è da corrispondere nella percentuale unica del 50% del valore di quanto investito, sempre nelle limitazioni previste per gli aiuti ‘de minimis’ di cui sopra. Data la scadenza ormai imminente fissata per il 30 settembre, vi starete senz’altro chiedendo come richiedere il bonus pubblicità 2020, il cui riconoscimento passerà per la presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate (vi consigliamo di affrettarvi se volete provare ad avervi accesso: ormai mancano due giorni alla scadenza).

I documenti da esibire sono essenzialmente due: la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta con tutte le informazioni relative agli investimenti effettuati, oppure ancora da effettuare, nel corso dell’anno (da presentare, per l’appunto, entro il prossimo 30 settembre), e la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati allo scopo di dichiarare che le spese indicate nel precedente documento abbiano avuto effettivamente luogo, soddisfacendo peraltro i requisiti richiesti (da presentare dal 1 al 31 gennaio dell’anno successivo). Speriamo di essere stati abbastanza chiari e di avervi fornito tutte le informazioni necessaria presentare entro i termini di scadenza la richiesta del bonus pubblicità 2020 all’Agenzia delle Entrate. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.