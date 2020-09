Ed Sheeran e Paul McCartney per la ricerca contro il cancro: non solo loro, ma tanti altri ospiti. Si tratta di Unseen, un concerto che quest’anno non si terrà per via dell’emergenza COVID ma che la Teenage Cancer Trust non vuole annullare del tutto. Per questo alcuni artisti metteranno a disposizione una serie di concerti inediti con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

Unseen partirà l’8 ottobre e si concluderà il 18 con una fitta programmazione che vede tornare sul palco, anche se virtualmente e in differita, anche i Them Crooked Vultures. Tutti gli eventi di Unseen saranno trasmessi gratuitamente su YouTube e gli utenti potranno effettuare delle donazioni spontanee.

I concerti sono stati registrati in varie occasioni presso la Royal Albert Hall di Londra e al timone dell’iniziativa c’è Roger Daltrey, voce degli Who. Quella del 2020 è la 20esima edizione di Unseen che di solito si tiene a marzo. A tal proposito Daltrey è stato ascoltato da NME e ha riferito l’importanza delle donazioni anche irrisorie: “Le cose possono cambiare anche se tutti donassimo l’equivalente di una tazza di caffé”, spiega l’artista che lamenta anche un’assenza del governo britannico nelle iniziative di beneficenza. Roger racconta, infatti, di aver chiesto finanziamenti che non sono mai arrivati.

“Mi piacerebbe se un giorno partecipassero gli Stones”, aggiunge Daltrey, anche se confessa di sapere che la band di Mick Jagger non è solita fare concerti di beneficenza. In questa edizione, oltre alla novità dell’evento in streaming e non dal vivo, ci sarà anche l’asta della chitarra di Robert Smith dei Cure, presenti nel cartellone.

Insieme a loro, oltre ai concerti di Ed Sheeran e Paul McCartney per la ricerca contro il cancro, ci saranno i Muse, Rudimental, Paul Weller, The Who, Noel Gallagher, Stereophonics, Pulp e Them Crooked Vultures: