Ultima puntata di Boss in Incognito 2020 questa sera su Rai2. L’edizione dei record con Max Giusti al timone in versione conduttore e trasformista, chiuderà i battenti proprio con un’ultima puntata dedicata ai parchi acquatici e al suo CEO, Renato Lenzi. Toccherà a lui mettere alla prova i suoi lavoratori vestendo le sembianze di un uomo pronto a rimettersi in gioco con un nuovo lavoro dopo aver perso il vecchio per colpa del Coronavirus.

Ancora una volta il meccanismo di Boss in Incognito 2020 non cambia e l’appuntamento con i fan del docu-reality è previsto per oggi, 21.20 su Rai2, condotto da Max Giusti. A lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss, in questo caso proprio Renato Lenzi, che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda.

Quello che non sappiamo ancora è che tipo di parco saranno location della puntata di questa sera ma quello che è certo è che Lenzi dovrà mettersi in gioco passando in rassegna i lavori più umili e di tutta la “catena” di montaggio dei suoi parchi. Nella sua avventura in incognito, Renato si camufferà e affiancherà i suoi dipendenti e Max Giusti, anch’egli camuffato, soccorrerà per due volte il boss nei guai per via della sua poca pratica.

Le telecamere di Boss in incognito arrivano nelle aziende con un pretesto per non insospettire gli operai. “Boss in Incognito” è tornato in onda in un momento molto particolare: l’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo italiano, ma il programma è l’occasione per raccontare la resistenza e la rinascita delle nostre aziende e di tutti i lavoratori.