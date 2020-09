Sono passati pochi giorni da che Huawei ha annunciato il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0 a margine della conferenza stampa per gli sviluppatori, che ormai dovremmo tutti sapere arriverà in prima istanza a bordo dei dispositivi IoT, e solo dopo sugli smartphone. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, sarebbe stata identificata la finestra temporale entro la quale dovrebbe arrivare una prima beta del nuovo OS sugli smartphone del produttore cinese.

Wang Chenglu, presidente di Huawei Consumer BG Software Development, ha recentemente rilasciato un’intervista dichiarando che la release sarà rilasciata entro dicembre per gli sviluppatori, e tra gennaio e febbraio 2021 nell’ambito di pochi smartphone (non prima di aver effettuato tutti i test del caso trattandosi di un sistema operativo del tutto nuovo all’equipaggiamento su smartphone). Il lancio dovrà essere preceduto da tanti test, quindi presumiamo che la release iniziale possa corrispondere ad una beta chiusa. Non è stato ancora confermato dall’OEM, ma sembrerebbe che i primi dispositivi a ricevere HarmonyOS 2.0 possano essere i capostipiti della serie P. L’occasione è stata buona ache per precisare che il legale dell’OS proprietario con il mondo IoT sarà più che profondo (il segmento comprende anche le smart TV, ci tenevamo a precisarlo a scanso di equivoci).

D’altro canto, in tempo non sospetti, il presidente di Consumer Business IoT, Zhi Hao, ha dichiarato che i Huawei Vision otterranno per primi il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0. Il discorso è ancora in divenire senza ombra di dubbio, anche se ormai i contorni appaiono più delineati che in passato. Nell’intervallo di tempo che va tra dicembre 2020 e febbraio 2021 dovremmo comunque assistere al debutto del nuovo OS a bordo di alcuni smartphone selezionati di casa Huawei. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.