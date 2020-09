NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 tornano in onda in coppia su Rai2 a partire dal 27 settembre. Le due serie crime occuperanno la fascia oraria serale con un episodio ogni domenica. Dopo una lunghissima pausa, NCIS Los Angeles 11 prende il posto di Hawaii Five-0 10 (che si ferma e tornerà prossimamente) per intrattenere il pubblico con la seconda parte dell’undicesima stagione; l’ultimo episodio in onda risale infatti al 31 gennaio 2020. NCIS New Orleans, invece, prosegue spedito verso il finale della quinta stagione, ma non è chiaro se Rai2 manderà in onda anche la sesta, ancora inedita in Italia.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l’episodio 11×09, dal titolo Kill Beale, di cui vi riportiamo la sinossi.

Callen e Sam viaggiano in direzione San Francisco in cerca di Beale, rapito durante una missione clandestina per conto di Hetty.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 5×21 di NCIS New Orleans intitolato Fidati di me.

Tammy è convinta che che un truffattore abbia commesso un omicidio stradale, uccidendo un dottore Navy senza fermarsi. Tuttavia, non le prove mostrano tutt’altro. Inoltre, all’insaputa di Hannah, suo marito Ryan Porter (Hal Ozsan), si avvicina a Pride con nuove informazioni su Apollyon, la misteriosa rete di spie responsabile per l’assassinio di suo padre.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 tornano su Rai2 domenica 4 ottobre con due nuovi episodi. Nel primo, l’episodio 11×10 di NCIS Los Angeles dal titolo Madre (il 250° per la serie), Akhos Laos, un ex agente esperto in missioni segrete e originariamente reclutato e addestrato da Hetty Lange, ritorna per vendicarsi di lei per averlo portato a condurre tale vita. A seguire l’episodio 5×22 di NCIS New Orleans dal titolo La teoria del caos. La squadra indaga su un bombardamento mortale avvenuto durante un evento al museo militare al quale partecipavano oltre mille persone.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.