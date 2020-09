Ultima serata in coppia per Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5. Il 20 settembre le due serie crime andranno in onda con due nuovi episodi, ma a partire dalla prossima domenica cambia tutto. Lo spin-off di NCIS avrà infatti un nuovo “compagno” nel palinsesto. Andiamo prima alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 10×07 di Hawaii Five-0 dal titolo Nella tela del ragno, di cui vi riportiamo la sinossi:

La CIA informa McGarret che sua madre potrebbe aver tradito il suo partner uccidendolo. Steve allora parte alla volta del Messico per riportarla a casa e provare la sua innocenza.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

Ecco una scena dall’episodio in lingua originale:

A seguire l’episodio 5×20 di NCIS New Orleans intitolato Jackpot.

Quando la “figlia” di Elvis Bertrand viene legata a un omicidio della NCIS, lui chiede a Pride di provare la sua innocenza.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

La programmazione di Hawaii Five-0 10 si interrompe stasera. Da domenica 27 settembre, NCIS New Orleans 5 sarà anticipato dai nuovi episodi di NCIS Los Angeles 11. Come ricorderete, l’altro spin-off del logevo NCIS era stato sospeso lo scorso gennaio con l’ottavo episodi di stagione. Nell’11×09, dal titolo Kill Beale, Callen e Sam viaggiano in direzione San Francisco in cerca di Beale, rapito durante una missione clandestina per conto di Hetty. A seguire, l’episodio 5×21 di NCIS New Orleans intitolato Fidati di me. Tammy è convinta che che un truffattore abbia commesso un omicidio stradale, uccidendo un dottore Navy senza fermarsi. Tuttavia, non le prove mostrano tutt’altro. Inoltre, all’insaputa di Hannah, suo marito Ryan Porter (Hal Ozsan), si avvicina a Pride con nuove informazioni su Apollyon, la misteriosa rete di spie resposabile per l’assassinio di suo padre.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.