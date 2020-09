C’è stata anche Giusy Ferreri al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack, celebrato in una location da sogno sul Lago di Como. Tanti gli ospiti ma anche i cambi d’abito, tre in totale, che ha curato con il wedding planner Enzo Miccio.

Gli sposi hanno pronunciato il fatidico Sì nella suggestiva location di Villa Balbiano sul Lago di Como, con un primo abito che ha tradito una serie di trasparenze sulle gambe e in perfetto stile Lamborghini. L’abito è stato acquistato in una boutique di Napoli, mentre gli addobbi floreali sono stati realizzati dal flower designer Vincenzo Dascanio.

L’abito per la cena e per il momento musicale sono cambiati, lasciando spazio a un look più romantico al quale ha aggiunto i gioielli di brillanti che aveva mostrato come spoiler sui suoi canali social.Lo spacco diventa vertiginoso per il taglio della torta, mentre il neo marito Afrojack si è messo comodo indossando un paio di sneakers.

Tanti gli invitati, tra cui Simona Ventura e Giovanni Terzi (che si sposeranno nel 2021), Giusy Ferreri e David Guetta che ha partecipato come amico dello sposo. Immancabile il duetto con Giusy Ferreri, con la quale ha diviso il successo di La Isla, e il momento musicale degli sposi, con Elettra Lamborghini al microfono e Afrojack alla consolle.

La torta a sei piani è stata curata in tutti i minimi dettagli da Roberto Rinaldini. Curato anche il look di Elettra Lamborghini, con il terzo cambio d’abito e un nuovo sandalo gioiello pensato per il momento del taglio della torta.

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono fidanzati a dicembre 2019, quando la diva di Pem Pem aveva mostrato con orgoglio l’anello di fidanzamento. Il matrimonio era stato annunciato poco dopo, con Enzo Miccio messo a capo dell’organizzazione dell’evento. Le prove dell’abito sono continuate fino ad alcuni giorni prime delle nozze, con la decisione finale che è arrivata a 10 giorni dall’evento.