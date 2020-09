Il racconto di Renato Zero a Verissimo è un bilancio di questi primi 70 anni di vita, che festeggerà su Canale5 con il grande concerto in onda il 29 settembre. Un compleanno importante, che festeggerà alla fine della pandemia, ma che non vive come un momento cruciale della sua esistenza.

“Fuggirò per una destinazione ignota. Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici”

I festeggiamenti, quelli veri, Renato li consumerà con il suo pubblico attraverso un triplo album che ha anticipato con L’Angelo Ferito. Il terzo volume del cofanetto sarà rilasciato il 30 settembre, proprio per il suo compleanno, mentre il completamento dell’opera è atteso per la fine del 2020.

Tempo di bilanci, certo, anche se il momento di fare i conti con se stessi dovrebbe essere quotidiano: “I bilanci non devono essere tardivi, se no le cose si accumulano. Bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro, per questo io faccio un bilancio tutte le sere, rifletto e mi rammento di contattare qualcuno che ha bisogno del mio aiuto“.

Immancabile il ricordo dell’amata famiglia, con il saluto alle sorelle e al fratello Giampiero, sempre presente ai suoi concerti e amico del pubblico. Tanti gli aneddoti di famiglia, compreso l’arrivo dell’atteso fratello 10 anni dopo, e la svolta di carriera avvenuta nel 1991 con la partecipazione al Festival di Sanremo in Spalle Al Muro.

Il fenomeno Zero continua dopo 50 anni di carriera, ma gli esordi non si dimenticano: “Li ho fregati tutti. Oggi sono soddisfatto. Ho ricevuto tante porte in faccia, tante offese, il lavoro è stato duro, però c’è anche stato e c’è tanto amore dietro e davanti alle mie spalle”.

L’amore ricevuto del pubblico si festeggerà con un triplo album, il cui ricavato sarà devoluto ad Agorà, la squadra di tecnici che da anni segue il suo percorso. L’appuntamento è per il 29 settembre, in prima serata, per Zero Il Folle.

Il video sarà disponibile a breve.