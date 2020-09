Chi attende con ansia il programma beta EMUI 11 per il suo smartphone Huawei può essere ben felice per l’ulteriore espansione del reclutamento dell’update in Europa. Sebbene gli italiani siano ancora al palo per la gradita novità software, dopo la Russia, anche in Turchia i possessori di alcuni device del brand sono chiamati a rapporto.

Si tratta di una buona notizia perché senz’altro la diffusione del programma procederà di buona lena un po’ ovunque nel vecchio continente nelle prossime settimane. I dispositivi ora interessati per il via alla fase di test sono 4, naturalmente del segmento top di gamma. Parliamo dunque del Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro + e del Huawei Mate 30 Pro. Non stupisce affatto che siano gli ultimi arrivati a partire con la sperimentazione del nuovo pacchetto software, come è tradizione per questo produttore ma anche per molti altri con sistema operativo Android.

Il passo in avanti in Turchia ci da delle indicazioni abbastanza concrete su quanto è atteso prossimamente anche in Italia. La beta EMUI 11 partirà anche da noi nel seguente modo: ci sarà una prima fase di reclutamento di utenti. La partecipazione ai test, come sempre, avrà natura volontaria. Chi deciderà di aderire a questa fase dovrà registrarsi tramite HiCare, accettando le condizioni del programma. Un update ancora non definitivo come quello in programma potrebbe comportare qualche problema o bug di troppo, quindi è fondamentale essere consapevoli delle eventuali difficoltà contro le quali ci si potrebbe scontrare. Dopo il relativo consenso dunque, si dovrà attendere che la notifica via OTA per la disponibilità del pacchetto giunga a destinazione con relativo link al download e conseguente installazione.

Dopo le dovute precisazione sulle modalità di adesione alla beta EMUI 11, si potrebbe azzardare qualche ipotesi di tempi per il via al programma in Italia. Se non negli ultimi giorni di settembre, la novità potrebbe non tardare nella prima parte di ottobre. Staremo a vedere.