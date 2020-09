Non si smette di parlare di Resident Evil 8 Village. E neppure di attenderlo con impazienza. D’altronde è naturale, trattandosi dell’ottavo capitolo di una delle saghe videoludiche più longeve e amate dell’intero panorama del gaming, senza dimenticare che si tratta di uno dei primi progetti annunciati destinato alle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft, vale a dire quelle PS5 e Xbox Series X in uscita a novembre in tutto il mondo – Italia compresa.

E se è vero che l’ottava incarnazione di Biohazard è stata protagonista dell’ultima edizione del Tokyo Game Show, in cui il team di Capcom ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo – visibile poco più in alto in questo stesso articolo -, allo stesso modo restano incessanti i rumor sul titolo survival horror, impostato ancora una volta con una visuale in prima persona. Prima di tutto una conferma: il team di sviluppo di Osaka ha svelato che è in lavorazione una versione di Resident Evil 8 pensata per PS4 e Xbox One, per quanto non vi sia alcuna certezza definitiva sulla fattibilità del progetto. Elemento, questo, già predetto dall’insider Dusk Golem – ritenuto piuttosto affidabile dalla community geek -, ora tornato per l’appunto alla carica con nuove indiscrezioni sul suo profilo Twitter:

You'll be able to see Ethan – from the perspective of other characters.



There's three playable characters in RE8, Ethan is the main one, but Chris and a woman from the village are also playable. https://t.co/1bHgUqnrR1 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 25, 2020

La “gola profonda” riferisce infatti che in Village non controlleremo solo Ethan Winters, già protagonista del settimo capitolo, ma altri due personaggi, per un totale di tre (anti)eroi giocabili. Oltre ad Ethan, avremo quindi la possibilità di vestire i panni del “veterano” Chris Redfield e di una donna misteriosa residente nel villaggio che fa da ambientazione per il videogame orrorifico. Sempre secondo l’insider, Ethan sarà comunque il volto principale dell’avventura e potrà essere osservato dalla prospettiva degli altri altri co-protagonisti. Si tratta in ogni caso di informazioni non ancora confermate – o smentite – da Capcom. A voi piacerebbe una triade di protagonisti per Resident Evil 8? Fatecelo sapere nella bianca lavagna dei commenti qui sotto!