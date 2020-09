Quella dei preordini di PS5 è stata una grana non da poco per Sony, nei primi giorni di apertura. Le scorte messe a disposizione dei vari rivenditori, sia negozi fisici che store online, sono state esaurite in pochissimi minuti. Una corsa disperata alla prenotazione della propria console, quella dei fan, che ha messo in crisi gli operatori. E che ha lasciato a bocca asciutta buona parte di tutti gli aspiranti “saltatori” di generazione.

La next gen sarà però alla portata di tutti, visto che i preordini di PS5 non sono di certo finiti. Già nei giorni scorsi Sony aveva specificato di come nuove scorte sarebbero presto state rese disponibile. E ulteriori unità della nuova console sarebbero state pronte ad arrivare sugli scaffali entro la fine dell’anno.

Preordini PS5, Mediaworld e Unieuro tornano in campo

A rendere le parole del colosso nipponico pregne di significato ci pensano poi i fatti. E proprio nella giornata odierna, i preordini di PS5 ripartiranno, per la gioia di coloro che ambiscono di tuffarsi nella next gen. Da questa mattina sarà infatti possibile prenotare nuovamente la propria console su Mediaworld e Unieuro.

E la scelta sarà indifferente tra i due modelli, che tornano entrambi disponibili, rispettivamente quello esclusivamente digitale (da 399,99 euro) o quello con lettore (a 499,99 euro). Oltre poi al DualSense, il nuovo pad, che presenterà un prezzo di listino pari a 69,99 euro.

Ci sono ovviamente limitazioni, per evitare abbuffate di pochi fortunati. Sul portale Mediaworld il limite massimo consentito è di due console per singola transazione, mentre Unieuro non specifica. Possibile che, in quest’ultimo caso, non si possa andare oltre la singola PS5 per carrello digitale.

Non sono state date informazioni in merito all’orario a partire dal quale i preordini saranno disponibili. Probabilmente anche per evitare di generare un traffico tale da mettere in difficoltà la navigabilità dei siti. Quello che è certo, è che non appena aperte, le prenotazioni finiranno in pochi minuti, complice il tam tam social che scatenerà la corsa all’acquisto. Tenetevi dunque pronti: quest’oggi ci sarà da correre!