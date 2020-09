I concerti degli OneRepublic in Italia sono rimandati al 2021. Nonostante un primo rinvio che ha destinato le date ai mesi autunnali, non è comunque stato possibile organizzare gli eventi che finiscono per essere spostati in blocco all’anno prossimo.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date che saranno comunicate prossimamente, mentre per coloro che dovessero trovarsi impossibilitati a partecipare, sarà messo a disposizione il rimborso economico che dovrà essere richiesto nei tempi e nelle modalità prescritte.

Si attende ora il rilascio del nuovo album di inediti degli OneRepublic che dovrebbero così dare un seguito a Oh My My che hanno pubblicato nel 2016. Il gruppo ha rilasciato anche i singoli Rescue Me e Wanted, con Ryan Tedder che ha rilasciato un duetto speciale con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in Giorni Migliori.

Oltre che nei progetti con il gruppo, Ryan Tedder è stato anche impegnato come produttore di alcuni artisti internazionali come i Jonas Brothers, è stato autore per Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith e Anitta. La data di Human non è ancora stata annunciata, ma sembra difficile che possa arrivare entro il 2020.