Quando Ryan Tedder ha gettato le basi di West Coast degli OneRepublic era il 2015 e si trovava in studio insieme agli U2. Per questo nel singolo Summer Of Love della band di Bono Vox troviamo elementi comuni, anche se gli U2 hanno trovato nei suggerimenti di Tedder un pretesto per una canzone contro la guerra.

West Coast degli OneRepublic, del resto, era stata pensata per far parte dell’album Oh My My (2016) e successivamente per l’ultimo album in studio Human (2021), ma in nessuno di questi casi è stata inserita nella tracklist. A questo giro il singolo diventa il biglietto da visita del disco in prossima uscita, con le sue good vibes che ci proiettano direttamente nella California degli anni ’60 cantata, a loro tempo, dai Beach Boys e dai The Mamas And The Papas. Non mancano le alchimie che prendono ispirazione dai Gorillaz, con campionamenti di vecchi suoni su beat contemporanei.

West Coast degli OneRepublic esce oggi, venerdì 18 marzo, in rotazione radiofonica. Così Ryan Tedder descrive il nuovo singolo:

Con questo singolo, dunque, la band di Ryan Tedder punta verso l’estate anticipando la bella stagione con un brano fresco e solare.

Mentre si attendono notizie sul nuovo album degli OneRepublic, ricordiamo che la band passerà per l’Italia con 2 date a maggio, a Padova e Milano, dopo gli slittamenti del calendario del 2020 e del 2021.

Nel 2020 gli OneRepublic hanno collaborato con i Negramaro nel singolo Better Days – Giorni Migliori, inserita poi nell’ultimo album Human della band statunitense.

[Intro]

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Give me the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

[Verse 1]

I’ve been starin’ up at the greyest skies

Tryna find myself some luck but it’s runnin’ dry

It’s like the weather makes the worst of my cloudy mind

I could really use a dose of some paradise

Sometimes you gotta run from a broken heart

Before I turn into a ghost, need a brand new start

Get myself headed to the coast, man, it ain’t that far

Yeah, they got sun in LA and some shinin’ stars

[Chorus]

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

[Verse 2]

Ain’t felt a drop now for forty days

But still they’re washing cars and they don’t show any age

Ain’t nothin’ that you want’ll cost you more than time

If you’re tryna find yourself, better get in line

I’m countin’ up my money and spendin’ to get it right

Got the future in my pocket, I’m spendin’ it all tonight

Like a prophet with the vision, I finally see the light

And you know

[Chorus]

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

[Post-Chorus]

The West Coast

Glitter nights under starry skies

All I wanna do is fly

Take me where the sun shines brighter

[Bridge]

I’ve been dreamin’ about the West Coast

Time to find myself a new glow

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear

[Chorus]

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Found some faces that I don’t know (I’ve been dreamin’ about it)

Seein’ signs for California

Trade the shade for somethin’ warmer

I’ve been dreamin’ about the West Coast (I’ve been dreamin’)

Where the people take it real slow (I’ve been dreamin’ about it)

I need the sun for just a year

I’ll kiss the sky and disappear