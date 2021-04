OneRepublic in Italia nel 2022 per due concerti in programma a Padova e a Milano. Le due date inizialmente in programma per quest’anno slittano al prossimo anno a causa del perdurare della pandemia dovuta al Covid-19.

Già note le date di recupero dei due concerti che si sarebbero dovuti tenere nel 2021. Gli OneRepublic in Italia nel 2022 si esibiranno il 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Lorenzini District di Milano. I biglietti già acquistati restano validi per assistere ai rispettivi nuovi appuntamenti.

Il tour dei OneRepublic avrebbe dovuto far tappa in Italia originariamente il 29 ottobre 2020 alla Kioene Arena di Padova (poi 1° novembre 2021) e il 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano (poi 31 ottobre 2021).

I due concerti degli OneRepublic in Italia che slittano non saranno gli ultimi della serie costretta ad essere posticipata al 2022. Già sono stati riprogrammati i concerti in Italia di Cesare Cremonini e di Ultimo, mentre Tiziano Ferro darà informazioni sul tour a breve. Rimandati anche i live di Vasco Rossi.

Le date dei OneRepublic in Italia nel 2022

3 maggio 2022 – Padova (Kioene Arena)

4 maggio 2022 – Milano (Lorenzini District)

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui era stato comprato il biglietto.

Con un biglietto valido per Padova (la data del 2020 oppure del 2021) si potrà accedere solo ed esclusivamente alla nuova data in programma nella stessa location, quella del 3 maggio 2022; con un biglietto acquistato per la data di Milano sarà consentito l’accesso alla nuova data del 4 maggio 2022 al Lorenzini District.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti è disponibile il sito ufficiale di Live Nation. Altri biglietti sono disponibili per l’acquisto per le date riprogrammate, sulle piattaforme TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati.