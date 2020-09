Non tutti gli appassionati dell’universo in pixel lo sanno, ma oggi cade il The Last of Us Day. Proprio così, il 25 settembre, Sony e Naughty Dog festeggiano una giornata tutta dedicata alla celebre saga videoludica di stampo post apocalittico, tornata recentemente alla ribalta sulle nostre PS4 con l’incredibile The Last of Us Part 2, secondo capitolo apprezzatissimo tanto dalla critica quanto dal pubblico.

A ricordarci del The Last of Us Day – conosciuto precedentemente come Outbreak Day – sono le pagine del PlayStation Blog ufficiale, che vanno ad illustrare tutte le novità messe sul piatto dai “cagnacci” californiani per celebrare a dovere la ricorrenza. Prima di tutto, il team di sviluppo e il gigante giapponese del gaming hanno deciso di regalare un tema dinamico di The Last of Us Part 2 da scaricare gratuitamente su PlayStation 4. Scott Lowe di Naughty Dog, poi, ha deciso di presentare ad esperti di settore e fan i poster in edizione limitata e la versione speciale in vinile della Colonna Sonora originale del secondo episodio, arricchita da bellissime illustrazioni a tema curate da Tula Lotay.

Non solo, tra le tante iniziative avviate per il The Last of Us Day 2020, è impossibile non citare quelle nate in collaborazione con con il team di CMON per creare The Last of Us Board Game, il gioco da tavolo ufficiale del franchise – per cui arriveranno maggiori dettagli a tempo debito. Si tratta degli stessi autori che hanno già realizzato gli apprezzati board game di God of War e Bloodborne, altre importanti esclusive nella grande famiglia Sony. Non mancano neppure la guida ufficiale del cosplay di Abby e le promozioni sul PlayStation Store che permettono di risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino di The Last of Us Remastered, Left Behind e The Last of Us.

A chiudere, il The Last of Us Day di quest’anno si colora con le nuove e sinuose action figure ufficiali create da Gaming Heads, con statue dedicate ai Clicker e ad Ellie. Solo a marzo del 2021, poi, vedremo quelle in scala 1:9 dei protagonisti Joel ed Ellie, realizzate però da Mamegyorai Collectibles.