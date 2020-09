Lily Collins si è ufficialmente fidanzata con il regista Charlie McDowell. L’attrice protagonista di Shadowhunters, che vedremo nella serie Netflix Emily in Paris, ha condiviso con i suoi fan su Instagram le foto della curiosa e romantica proposta di matrimonio, sorprendendo tutti.

Oltre le immagini, Lily Collins ha mostrato il suo insolito anello di fidanzamento: una pietra rosa tagliata a cuscino e incastonata su un sottile strato di oro. “Ho aspettato tutta la vita per te. Non vedo l’ora di passare il resto della vita insieme…” ha scritto l’attrice, 31 anni, su Instagram, pubblicando una serie di scatti che ritraggono i promessi sposi dopo la proposta.

Charlie McDowell, classe 1983, è il figlio dell’attore britannico Malcolm McDowell e dall’attrice statunitense Mary Steenburgen. Il suo esordio alla regia è avvenuto all’età di 23 anni con il cortometraggio Bye Bye Benjamin. Dopo aver diretto due episodi della terza stagione della serie HBO Silicon Valley, dirige Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford nel film fantascientifico La scoperta, presentato al Sundance Film Festival 2017 e distribuito a livello internazionale da Netflix. Ha diretto anche un episodio della serie Tales From The Loop.

I primi rumors sulla loro relazione sono emersi nel luglio 2019, quando i due vennero paparazzati insieme a Los Angeles. Il mese successivo, Lily Collins ha resto pubblica la loro storia attraverso un post su Instagram che li ritrae insieme a Parigi.

McDowell è stato in precedenza legato a Emilia Clarke, la Daenerys de Il Trono di Spade, e poi a Rooney Mara. In passato, la Collins ha avuto una storia con Taylor Lautner e un flirt con Zac Efron. Tra il 2013 e il 2018 ha avuto una relazione tira-e-molla con Jamie Campbell Bower, conosciuto sul set di Shadowhunters: città di ossa.

Rivedremo Lily Collins in Emily in Paris, produzione Netflix dal creatore di Younger e Sex and The City. La serie sarà disponibile dal 2 ottobre con la prima stagione completa. Per l’attrice si tratta solo dell’ultima esperienza televisiva: lo scorso anno ha partecipato alla miniserie I Miserabili, mentre tra il 2016 e il 2017 ha recitato in The Last Tycoon, sempre per Netflix.