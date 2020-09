Il nuovo album di Carl Brave è annunciato nel giorno del suo compleanno ma sarà rilasciato il 9 ottobre. Il titolo scelto per il disco è Coraggio, proprio come il cognome dell’artista che si appresta a ritornare alla musica con un nuovo progetto che segue il disco di debutto pubblicato dopo la collaborazione con Franco126.

Coraggio è già anticipato da diversi singoli, come Che Poi, Regina Coeli, Spigoli con Tha Supreme e Mara Sattei e Fratellì. I brani saranno riversati nella tracklist del prossimo album che ha annunciato per il 9 ottobre.

La carriera di Carl Brave è iniziata in tutt’altra maniera, con i primi passi nel mondo del basket che pratica dagli 11 ai 22 anni con l’Agricola Gloria Montecatini, Itop Palestrina, Marconi e Vigna Pia fino ad arrivare alla Serie B. Subito dopo lascia la carriera sportiva per dedicarsi a quella musicale.

Il primo mixtape arriva nel 2012, Sempre Peggio Vol. 1 con il gruppo Molto Peggio Crew, che ha formato nel 2007. L’esordio da solista avviene nel 2014 con Brave EP. Nel 2016, iniziano i lavori per il nuovo album da solista che non è mai stato pubblicato e che avrebbe intitolato Fase Rem.

Si avvia quindi la collaborazione con Franco126 per Carl Brave x Franco126, attraverso il rilascio dell’album Polaroid. Seguono diversi singoli, tra cui quello in collaborazione con Coez in Barceloneta. Nel 2018, riparte con la carriera da solista che inaugura col brano Fotografia, in collaborazione con Francesca Michielin e Fabri Fibra. Il brano è inserito nell’album Notti Brave, in collaborazione con Camen Blu, Giorgio Poi, Chapeau, Frah Quintale, Parco Gondar e Coez.

Arriva l’EP Notti Brave (After), nel quale è presente il singolo Posso in collaborazione con Max Gazzè, mentre il secondo singolo scelto è stato Merci. Il 3 maggio 2019 esce Vivere Tutte le Vite, mentre il 30 agosto vede la luce Non Ci Sto, con Shablo e Marracash.