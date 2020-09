Ci sono interessanti novità che oggi 23 settembre possiamo prendere in esame a proposito del jailbreak iOS 14. Dopo anni di stenti, infatti, gli sviluppatori indipendenti riescono a fornire risposte tempestive agli utenti iPhone ed iPad che attendono sempre con impazienza segnali in questo senso. Dopo il bollettino ed il punto della situazione condiviso con voi a fine luglio, è inevitabile cercare di capire come stiano le cose, in seguito al rilascio del tanto atteso aggiornamento con iOS 14.

Le ultime sul jailbreak iOS 14 oggi 23 settembre

In particolare, il team che si sta occupando in questo periodo del jailbreak iOS 14, ovvero “Checkra1n“, proprio in queste ore ha avviato la distribuzione della versione 0.11.0 del suo software con il supporto aggiunto per iOS 14 , ma solo su un numero limitato di dispositivi. Attraverso una nota ufficiale che ha accompagnato l’annuncio del rilascio del software, il team ha precisato alcuni concetti importanti per tutti coloro che attendono una maggiore estensione del tool.

A tal proposito, è stato ribadito di aver bisogno di “più tempo per aggirare una nuova mitigazione della sicurezza” aggiunta da Apple prima di poter supportare il jailbreak iOS 14 sui dispositivi più recenti. Nonostante queste difficoltà, gli sviluppatori si dicono sicuri di ottenere il controllo di Secure Enclaveanche sui modelli con chip A10 e A10X e disabilitare questa mitigazione. Il supporto tali device è in fase di elaborazione e dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane.

ARTICOLI CORRELATI

Ciò che ho appena riportato comporta che, ad oggi, il jailbreak iOS 14 sia disponibile solo per i modelli che sono arrivati al massimo al chip A9. Mi riferisco ai vari iPhone 6s, 6s Plus e SE, oltre agli iPad di quinta generazione, iPad‌ Air 2, iPad‌ mini 4, iPad Pro di prima generazione e Apple TV 4 e 4K. Avete deciso di provare da subito il nuovo tool in circolazione?